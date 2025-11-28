Amb motiu del Dia Nacional de la Dermatitis Atòpica, que se celebra cada 27 de novembre, Almirall ha impulsat una acció de conscienciació amb el suport de l’Associació d’Afectats per la Dermatitis Atòpica (AADA) sota el nom d”Històries més enllà de la pell, la càrrega invisible de la dermatitis atòpica’, que posa el focus en la càrrega física i emocional de conviure amb aquesta patologia crònica.
La dermatitis atòpica (DONA) és una de les malalties inflamatòries cròniques de la pell que afecta un milió i mig d’espanyols, i en vuit de cada deu casos s’apareix en la infància, encara que també pot aparèixer en l’edat adulta. Aquesta malaltia afecta a la qualitat de vida d’aquells que la pateixen, especialment en pacients adults amb la malaltia en les seves formes moderades o greus, amb problemes que no es limiten al control de la simptomatologia de la malaltia, sinó que afecten de manera important a l’àmbit psicosocial. Segons l’enquesta sobre qualitat de vida, realitzada per (AADA), un 44% dels pacients afirma haver necessitat suport psicològic per a afrontar la malaltia.
Aquesta activitat, desenvolupada a l’Hospital de Sant Pau, ha reunit pacients, professionals mèdics i població general, que han pogut conèixer de primera mà els símptomes i emocions associades a la malaltia —com la picor, el dolor, el cansament, l’ansietat, la incomoditat o la frustració—. A través d’una experiència simbòlica, els participants van ser convidats a carregar unes motxilles que representaven el pes emocional i físic amb el qual conviuen els pacients amb DA.
“La picor persistent, la falta de somni i l’estigma social de la dermatitis atòpica afecten profundament la qualitat de vida dels pacients i les seves famílies”, va explicar la doctora Esther Serra, dermatòloga de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona. “Iniciatives com aquesta de Almirall i AADA en el Dia Nacional permeten posar-nos en la pell dels pacients i avançar cap a una atenció més integral que abordi tant els símptomes físics com el seu benestar psicològic.”
“La dermatitis també té un profund impacte emocional en els qui la pateixen. L’insomni, l’ansietat o fins i tot la depressió són conseqüències que hem de tenir en compte en l’abordatge d’aquests pacients. Acompanyar, i cuidar el seu benestar psicològic és tan important com tractar els símptomes físics”, va assenyalar la doctora Sandra Ros, psicòloga del servei de dermatologia de l’Hospital de Sant Pau.
Impacte
Segons una enquesta de AADA, elaborada amb l’assessorament de la Fundació Pell Sana de l’Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV), la dermatitis atòpica afecta al dia a dia dels pacients en múltiples dimensions. El 79% afirma que la malaltia condiciona la seva vida quotidiana, mentre que el 89% reconeix perdre hores de somni a causa del seu DONA. Gairebé la meitat (48%) descriu molta picor o dolor, i el 44% ha necessitat ajuda psicològica per a gestionar l’impacte emocional. A més, un 86% indica que la malaltia suposa una pèrdua d’hores de productivitat laboral o disminució del rendiment d’estudi, amb una mitjana de 17 dies d’absentisme a l’any en el seu treball o estudi.
Àfrica Lucca de Tena, presidenta de AADA, subratlla que “com a persones que convivim amb dermatitis atòpica, sabem de primera mà l’impacte que pot tenir aquesta malaltia. Accions com aquesta de tipus social contribueixen a trencar el silenci que encara envolta a les malalties dermatològiques cròniques i a posar rostre a una realitat que, sovint, lamentablement passa desapercebuda”.
Per part seva, Meritxell Granell, directora d’Accés i Relacions Institucionals d’Almirall España, assenyala que “en Almirall tenim el propòsit de transformar la vida dels i les pacients amb malalties dermatològiques. Aquest compromís ens impulsa a col·laborar amb associacions de pacients i a impulsar iniciatives que visibilitzin l’impacte real de patologies com la dermatitis atòpica que afecta no sols la pell, sinó també a la qualitat de vida i el benestar emocional de les persones”.
‘Històries més enllà de la pell, la càrrega invisible de la dermatitis atòpica’ és una acció social que sorgeix com a iniciativa conjunta de AADA i Almirall, amb l’objectiu de donar veu als pacients, conscienciar sobre l’impacte integral de la dermatitis atòpica entre el públic general, alhora que afavorint el diàleg entre la comunitat mèdica, els pacients i la societat.
A més, la companyia ha publicat un vídeo en les seves xarxes socials de l’acció que mostra com és la vida de les persones amb DA i l’impacte real que té aquesta malaltia crònica en el seu dia a dia.