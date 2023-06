Almirall i Acció Psoriasis estrenen ‘Nina’

Almirall i Acció Psoriasi, per a conscienciar sobre els reptes als quals s’enfronten aquestes persones amb psoriasis, van estrenar ‘Nina’ als Cinemes Callao de Madrid, una obra audiovisual sobre la vida d’una enigmàtica dissenyadora de moda que pateix psoriasi i el seu viatge des de la desesperació i la depressió fins a la confiança en si mateixa i la llum.

La psoriasi és una malaltia dermatològica crònica associada a una sèrie de comorbiditats que repercuteixen en el benestar de la persona que la pateix. Malgrat la seva elevada prevalença -aproximadament el 2,3% de la població espanyola pateix psoriasi– encara existeix un elevat desconeixement sobre els desafiaments que afronten els pacients que sofreixen aquesta malaltia.

L’estrena de ‘Nina’ va comptar amb l’assistència de gairebé 200 persones. Després de la projecció de l’obra audiovisual, Almirall va organitzar una taula rodona sobre l’impacte de la psoriasi en la salut mental moderada pel periodista Álvaro Sánchez León, en la qual van participar Montse Ginés, vicepresidenta d’Acció Psoriasi, Eva Vilarassa, dermatòloga de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, l’actor Lluís Marco i Sandra Ros, psicòloga adjunta a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Finalment, Ignasi Martí, responsable de Relacions Institucionals en Almirall Ibèria va prendre la paraula per a clausurar l’acte.

‘Nina’ compte la història d’una dissenyadora reservada i introvertida interpretada per Alba Ribas (‘El cadàver d’Anna Fritz’; ‘Et vull’, ‘imbècil’; ‘100 metres’) que un dia, durant una sessió fotogràfica, coneix a Marco, un model segur de si mateix, natural i positiu, que s’acosta a ella i descobreix el seu secret. La pressió del seu entorn, la seva psoriasi, el zel amb el qual protegeix el seu món, les seves obsessions i la seva inexorable atracció per Marco comencen a desbordar-la.

Aquest llarg viatge ple d’obstacles i aprenentatges, malgrat comptar amb l’ajuda de la seva dermatòloga i el suport incondicional del seu pare, interpretat per l’actor Lluís Marco (‘Hospital Central’, ‘Hispanial’, ‘Ventdelplà’), només podrà començar si Nina té fe i obre el seu cor i la seva ment a una nova vida.

A través d’aquesta història de vida, Almirall pretén posar el focus en l’impacte sobre el benestar que pateixen les persones amb psoriasis i enviar-los un missatge positiu mostrant que, pesi al dur efecte de la psoriasi sobre la vida quotidiana de qui la pateix, l’esperit de superació i els avanços científics són clau per a millorar la seva qualitat de vida. Així mateix, a través de la conscienciació sobre els efectes de la psoriasi, la companyia vol millorar la comprensió de la malaltia i acabar amb els estigmes que la societat té d’ella i contribuir així a la millora de benestar dels pacients.

L’obra audiovisual s’ha desenvolupat amb el suport de l’associació Acció Psoriasi i la IFPA (Federació Internacional d’Associacions de Psoriasis) i ha comptat amb la col·laboració de la doctora Eva Vilarrasa, qui ha fet costat a la producció com a assessora mèdica. La direcció de l’obra ha estat a càrrec de Dani Torres, director de pel·lícules com La vida secreta de les paraules i Per res.

“La creació de continguts audiovisuals ens ajuda a sensibilitzar a la població en general, i també ajuda al fet que altres pacients puguin millorar la seva qualitat de vida, actuant i prenent les regnes de la seva malaltia, conjuntament amb els seus professionals sanitaris”, declara Santiago Alfonso, director d’Accion Psoriasi.

“L’impacte de la psoriasi va més enllà de l’evident gravetat de les lesions cutànies, es tracta d’una malaltia que altera tots els aspectes de la vida diària de les persones que conviuen amb ella i la del seu entorn directe. A través de Nina volem donar visibilitat als símptomes que solen passar desapercebuts per a la societat general, però que tenen un enorme impacte sobre la qualitat de vida dels pacients. El nostre propòsit és transformar la vida dels pacients oferint un enfocament global que no sols tingui en compte els símptomes físics, sinó també aquells estretament associats al benestar i la salut mental”, afirma l’Ignasi Martí, Director de Relacions Institucionals en Almirall Ibèria.