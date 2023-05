Alldefi crea un nou cercador de productes financers descentralitzats DeFi

Alldefi ha desenvolupat un innovador cercador de productes DeFi que facilitarà l’accés als actius i serveis financers descentralitzats.

L’ecosistema DeFi (finances descentralitzades), construït sobre tecnologia blockchain, està transformant la indústria financera global amb el seu enfocament transparent i sense intermediaris. Tot i això, a mesura que creix la quantitat de projectes i productes d’aquest tipus, els usuaris s’enfronten al desafiament de seleccionar quines són les millors opcions i a descartar aquells actius que o són estafes o poden ser hackejats. És aquí on Alldefi Smart Choice pretén ajudar els usuaris.

La plataforma Smart Choice d’Alldefi utilitza algorismes avançats per oferir cerques intel·ligents i personalitzades sobre els millors productes DeFi disponibles al mercat, i sense fer cap recomanació d’inversió. A més, tots els productes presents a la plataforma passen una rigorosa auditoria de ciberseguretat: més de 2.500 productes analitzats en 8 blockchains, trobant menys de mil que compleixin els criteris de seguretat exigits perquè Alldefi els ofereixi a les seves cerques.

El mètode de funcionament de Smart Choice és senzill. L’usuari contesta tres preguntes i Alldefi envia al seu correu electrònic un informe amb els productes que més s’adeqüen a les seves necessitats, ordenats de més a menys rendibilitat. El servei és gratuït.

Alldefi és el nom comercial de CherryNodes S.L., empresa registrada al Banc d’Espanya com a proveïdor de serveis de canvi de moneda virtual per moneda fiduciària i de custòdia de moneders electrònics. Té com a objectiu impulsar l’evolució de l’ecosistema DeFi brindant als usuaris noves eines per prendre decisions financeres informades.