Àlex Corretja revela que World Padel Tour presentarà “d’aquí poc” la seva nova proposta als jugadors

World Padel Tour (WPT) presentarà la seva nova proposta de circuit a les jugadores i jugadors en els pròxims dies. Així ho va revelar l’adjunt a la presidència, Àlex Corretja, en una entrevista al programa ‘El Larguero’ de la Cadena SER on l’extenista català va tornar a mostrar un to conciliador i dialogant, especialment en admetre que ja ha mantingut converses amb alguns jugadors i transmès les seves peticions al circuit.

“Ara mateix, la qual cosa estic intentant amb WPT és presentar una nova proposta, un nou projecte, un nou World Padel Tour, que sortirà molt en breu. Hi haurà una nova proposta, tant als jugadors com a les jugadores”, va avançar en els micròfons de la Cadena SER, on Corretja va voler posar l’accent en el fet que, més enllà d’una millora econòmica substancial, el nou circuit continuarà implementant una sèrie d’avanços, tant en el tecnològic com en l’atenció al jugador, que per a qualsevol professional resulten “fonamentals”.

El seu nomenament com a adjunt del president Ramón Agenjo ha portat aconsegueixo un primer acostament entre WPT i els seus principals actius: les jugadores i jugadors. Un binomi, que ha posat al pàdel i als seus protagonistes “en el mapa mundial”, aconseguint al seu torn per a aquests últims “que les marques comercials els ofereixin contractes molt majors”.

PARAL·LELISME AMB ROGER FEDERER

No obstant això, la decisió dels jugadors de participar en els tornejos Premier Padel i de trencar unilateralment el contracte d’exclusivitat que els vinculava a World Padel Tour fins al 31 de desembre de 2023, ha motivat un distanciament entre les parts.

“És veritat que WPT tenia una exclusivitat que en el futur s’ha de veure perquè entenem que, tal vegada, els jugadors també tenen dret a participar en altres tornejos”, va afirmar un Corretja convençut que, com succeeix amb molts esportistes, la competència també farà que World Padel Tour “continuï creixent i evolucionant, com va fer Federer quan va aparèixer Nadal”.

Finalment, i després dels primers contactes, Corretja va voler agrair als jugadors “la rebuda” obtinguda. “Saben que joc al pàdel des de fa anys i que soc un apassionat d’aquest esport, i que els respecto i els admiro. Sota aquesta premissa, tenim un punt de diàleg, de connexió molt important i, a partir d’aquí, veurem què succeeix”, va concloure.