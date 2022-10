Àlex Corretja: “L’afició mereix que  WPT segueixi endavant”

L’adjunt a la Presidència de World Padel Tour, Àlex Corretja, ha assenyalat que “els aficionats i aficionades espanyols i de tot el món”es mereixen que “el primer circuit professional a nivell mundial segueixi endavant”. Després de la presentació a les jugadores i jugadors professionals de pàdel de la nova proposta de World Padel Tour, Corretja va mostrar un to conciliador, que contrasta amb la polarització que travessa el món del pàdel, i va admetre que la voluntat del circuit és passar pàgina i “mirar cap endavant”.

En aquest sentit, i després d’expressar el seu agraïment als professionals per l’interès mostrat en el nou World Padel Tour i acudir a la seva crida, l’adjunt a la Presidència va aprofitar els micròfons de la Cadena SER per a llançar una pregunta a l’aire a les mateixes jugadores i jugadors, amb els qui WPT “ha anat de bracet” durant els últims deu anys: “Volem seguir en el mateix vaixell. Vosaltres voleu jugar i nosaltres donar-vos l’oportunitat de competir. Per què no deixem enrere el succeït i continuem avançant?”.

Malgrat la seva llarga trajectòria com a esportista professional i d’haver conquistat èxits com una medalla olímpica i una Copa Masters, Corretja va admetre haver passat dies “molt intensos” intentant explicar “que el que volem és que World Padel Tour continuï”. Malgrat això, el extenista es va mostrar “tranquil del que hem explicat” perquè considera que “aquí s’està treballant amb la màxima transparència possible”.

Per aquest motiu, i a l’espera de compartir la seva nova proposta amb els advocats de cada jugador i de les seves respectives respostes, va subratllar que “hem fet el que hem sentit de cor” i que “en el si del circuit som optimistes”. “A partir d’aquí, crec que més honestos no hem pogut ser. Desitgem de cor que s’uneixin les noies i s’uneixin els nois. Aquest és el nostre somni per a World Padel Tour”, va concloure.