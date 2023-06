Alerten del risc per a la UE de la influència russa a través d’Algèria

Experts en geopolítica convocats per l’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada van alertar del risc per a la UE de la influència russa a través d’Algèria al Magreb.

L’Institut Coordenades va organitzar aquest dimecres a Madrid una conferència sobre el Magreb en el context geopolític de la guerra a Ucraïna. L’esdeveniment va comptar amb la participació de destacats experts i líders d’opinió, els qui van analitzar les implicacions de la guerra a Ucraïna per a la regió del Magreb i el seu impacte en l’estabilitat i seguretat d’Espanya i la Unió Europea.

Entre els ponents es trobaven el coronel en la reserva de l’Exèrcit espanyol Fernando Fernández Aguirre; el subdirector de l’Institut Universitari General Gutiérrez Mellado, Fernando García Blázquez, o l’expert i empresari en ciberseguretat Álvaro Fernández de Aráoz Gómez d’Acebo, entre altres panelistes a més de dos eurodiputats.

En les conclusions de la conferència es va destacar la “preocupant” magnitud de la guerra a Ucraïna i el seu abast global, així com la repercussió que aquesta agressió russa té al Magreb i en tot Occident. Es va ressaltar l’estratègia del bloc rus-xinès-iranià d’acorralar a Europa des de diferents fronts, inclòs el flanc Aquest i la seva creixent presència en infraestructures estratègiques i en l’arc Mediterrani Sud.

Els experts també van analitzar la col·laboració geopolítica entre Rússia, Algèria i l’Iran, que busca desestabilitzar la regió del Magreb i van considerar que representa una amenaça directa per a Espanya i la Unió Europea. Es va posar l’accent en la necessitat de prendre mesures adequades per a contrarestar aquesta situació i salvaguardar l’estabilitat i seguretat de la regió.

Els ponents van instar el bloc comunitari a reconsiderar la seva política cap al Magreb, especialment enfortint els llaços amb el Marroc; un soci al qual van considerar compromès en els seus acords amb la Comissió Europea.

A més, es va ressaltar que el pla d’autonomia proposat pel Marroc per al Sàhara constitueix una solució realista i efectiva per a dotar d’estabilitat a la regió, ja que, segons els experts, es reduiria enormement la capacitat de Rússia per a desestabilitzar el Magreb. En aquest sentit, es va apel·lar als 27 Estats membres a recolzar aquesta proposta amb l’objectiu d’enfortir totes dues ribes del Mediterrani.

En paraules de l’eurodiputat del Partit Popular Antonio López-Istúriz: “Rússia porta anys exercint una pinça estratègica sobre Europa, controlant la frontera Aquest i augmentant la seva influència pel sud al Sàhara i Sahel”. López-Istúriz també va assenyalar la infiltració de l’Iran a la regió del Sàhara i Sahel, incloent-hi el subministrament de drons de combat al capdavant Polisario, com una amenaça que la Unió Europea ha d’abordar.

Així mateix, l’eurodiputat italià del Movimento 5 Stelle Fabio Massimo Castaldo, va subratllar la importància de replantejar radicalment l’enfocament d’associació amb el Magreb i evitar les dobles morals en les relacions. Va posar l’accent en la necessitat de continuar impulsant i donant suport a reformes democràtiques en tots els països socis, “particularment en el cas d’Algèria on la situació dels drets humans és molt preocupant”.

La conferència ha permès una reflexió profunda sobre la situació actual i ha cridat l’atenció sobre la necessitat de prendre mesures immediates per a contrarestar les amenaces plantejades per la guerra a Ucraïna en el context geopolític del Magreb. Van advertir que l’estabilitat i seguretat d’Espanya, la Unió Europea i el “món lliure” estan en joc i consideren crucial que s’actuï de manera coordinada i contundent per a enfrontar aquests desafiaments.