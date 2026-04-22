Alejandro Porto ja roda per Galícia. L’arquitecte gallec de 44 anys, diagnosticat al novembre de 2024 amb glioblastoma, continua avançant en el seu Camí de Santiago amb un objectiu clar: conscienciar sobre aquest tumor i la importància de la recerca.
Aquest dimarts ha afrontat l’etapa regna del seu Camí de Santiago amb bicicleta, amb la pujada a O Cebreiro com a punt clau i simbòlic, l’entrada a la seva terra natal després de diversos dies de viatge en els quals ha travessat Castella i Lleó.
Més enllà del desafiament físic, amb l’arribada a Galícia el projecte adquireix un significat especial. Després de deixar enrere l’altiplà i pobles de Castella i Lleó, l’equip s’endinsa ja en el tram final del Camí Francès amb la vista posada a Santiago de Compostel·la, ciutat a la qual tenen prevista la seva arribada dissabte que ve 25 d’abril.
Des de la seva sortida el passat 12 d’abril de l’Hospital Universitari La Paz, Porto i els seus amics han superat ja els 400 quilòmetres de recorregut, en una iniciativa que combina repto personal i conscienciació sobre un dels tumors cerebrals més agressius. Mentrestant, Porto continua el seu tractament amb un dispositiu mèdic portàtil denominat TTFields, que utilitza des de gener de 2025,el qual impedeix la divisió de les cèl·lules tumorals mitjançant camps elèctrics.
Per a Alejandro, aquest viatge suposa també complir un “somni pendent”: fer el camí de Sant Jaume amb bicicleta. Però, sobretot, és una manera de demanar més recerca en càncer cerebral. El glioblastoma és el tumor cerebral més agressiu i amb menor taxa de supervivència. A través d’aquest projecte, Alejandro vol retre homenatge als qui li acompanyen en aquesta etapa vital, especialment a la seva família i amics, i reconèixer la labor mèdica de tot l’equip de professionals i oncòlegs que li han acompanyat en el seu procés.
Malgrat l’exigència física del recorregut, Alejandro continua amb normalitat gràcies al seu tractament amb TTFields, pautat per la seva oncòloga de La Paz. Aquests camps elèctrics s’administren a través d’un dispositiu portàtil i tenen com a objectiu interrompre la divisió de les cèl·lules canceroses. Es tracta d’una teràpia innovadora que ha demostrat millorar la taxa de supervivència en pacients amb glioblastoma de nou diagnòstic.
Aquest avanç resulta especialment rellevant i significatiu si es té en compte que, sense aquest tractament, l’esperança de vida en aquesta malaltia és d’al voltant de 12 a 14 mesos. Amb el tractament estàndard actual, la mitjana de supervivència és de, aproximadament, un any, i només un 5% dels pacients sobreviu als cinc anys.
Últimes etapes
Una vegada superada la pujada a O Cebreiro, el recorregut continuarà per territori gallec amb diverses etapes de perfil més amable, si bé encara exigents. O Cebreiro cap a Portomarín serà una etapa amb un descens inicial seguit d’un terreny de continues pujades i baixades suaus. Seguiran per Portomarín cap a Arzúa, una etapa de transició amb perfil ondulat. I la seva última etapa i la més esperada, Arzúa cap a Santiago de Compostel·la, on la plaça del Obradoiro serà la meta.
Porto està demostrant la compatibilitat entre la innovació mèdica (TTfields) i una vida activa malgrat el seu diagnòstic.
A través de la seva iniciativa, cerca visibilitzar el glioblastoma i reclamar un major impuls a la recerca, compartint la seva experiència dia a dia en xarxes socials sota el perfil @cebra_project.