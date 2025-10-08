Aquesta setmana es va inaugurar oficialment el festival Europalia Espanya a Brussel·les, amb la presència dels Reis d’Espanya i de Bèlgica. L’acte va marcar l’obertura de l’exposició central ‘Llum i Ombra. Goya i el realisme espanyol’ en el Palau de Belles Arts Bozar, que reuneix més de 150 obres en un recorregut pel llegat de Goya i la seva influència en la modernitat.
En aquest marc, el cineasta Albert Serra presenta Tauromàquia, una instal·lació audiovisual inèdita i immersiva construïda íntegrament a partir del material rodat al costat del torero Pablo Aguado durant el procés creatiu de la seva pel·lícula ‘Tardes de solitud’, guanyadora de la Petxina d’Or en el Festival de Sant Sebastià 2024. Aquestes imatges troben ara un nou lloc com a experiència artística en el museu.
“Sempre que visionava el material que rodem de Pablo Aguado, pensava que podria ser la base per a una instal·lació artística en un museu. Hi ha una poesia en les imatges que crec que el públic podrà viure de manera immersiva en aquesta exposició”, afirma Serra.
Amb Tauromàquia, Albert Serra busca establir un diàleg lliure amb les tauromàquies de Goya, Picasso i Oteiza, figures que van reinterpretar l’imaginari taurí des de la pintura, el gravat o l’escultura. La seva proposta no pretén il·lustrar ni retre homenatge literal, sinó explorar un espai de tensions estètiques i sensorials que connecta la tradició amb la mirada contemporània.
La instal·lació convida a l’espectador a submergir-se en l’atmosfera del toreig, en els seus gestos, ritmes i silencis, activant les imatges filmades com un cos expositiu que oscil·la entre el cinema, la memòria i l’experiència física del museu.
EUROPALIA
Europalia, un dels festivals culturals més prestigiosos d’Europa, dedica enguany la seva edició a Espanya, amb un programa que inclou arts visuals, música, teatre, cinema i literatura. A Brussel·les, el festival arrenca amb la mostra dedicada a Goya i el seu impacte en la cultura contemporània, i comptarà amb activitats paral·leles en diferents ciutats belgues. L’exposició ‘Llum i Ombra. Goya i el realisme espanyol’ romandrà fins a l’11 de gener de 2026.