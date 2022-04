Alba Sánchez-Vicario presenta Coliflow, la seva marca de pizzes de coliflor

De la mà de la seva creadora i acompanyada per tota la família Sánchez-Vicario, Coliflow es vesteix de llarg per a la seva presentació al Real Club de Tennis Barcelona, un marc llegendari molt vinculat a la seva família. Una nova marca de pizzes amb base amb coliflor que neix amb el suport de la doctora en nutrició, dietista-nutricionista i farmacèutica Laura Isabel Arranz, “ja que es tracta d’una nova generació de pizzes que arriba per a canviar la seva percepció i unir nutrició amb el plaer de menjar-la, gaudint de l’experiència amb tot el sabor que s’espera d’una pizza cruixent, mentre cuides de la teva salut”.

Alba Sánchez-Vicario va voler presentar el seu projecte en un marc tan important per a la seva família, la saga Sánchez-Vicario, com és el Real Club de Tennis Barcelona, aprofitant la celebració de l’emblemàtic Trofeu Conde de Godó: “Estic entusiasmada per poder presentar-vos aquest projecte en el qual he invertit molt de temps i esforç per a oferir una alternativa nutricionalment millor i deliciosa a les pizzes que es troben actualment en els lineals”, va afirmar.

“Coliflow és un projecte personal que neix després de passar un temps a Los Ángeles, on vaig tenir una primera presa de contacte amb aquesta mena de productes. A la meva volta, em vaig adonar que a Espanya no existia aquesta opció, mentre que a Europa l’oferta era realment escassa, alguna cosa que em va inspirar per a començar a experimentar i arrencar el producte que avui us presento”, va explicar.

Coliflow, que compta amb una qualificació Nutriscore A en la seva base amb coliflor i en la seva recepta de pizza de verdures, així com amb un perfil nutricional millorat en la seva recepta de pizza quatre formatges, aporta un 30% menys de calories i 50% menys de greixos i menys sal que una pizza a l’ús. Amb fins a un 50% menys de farina de blat i elaborada en un obrador artesà amb forn de pedra, les pizzes de Coliflow s’elaboren amb l’equivalent a 120 grams de coliflor fresca per base, massa mare de fermentació lenta i oli d’oliva verge extra, a més d’amb matèries primeres de primera qualitat, amb ingredients com el tomàquet natural o el formatge mozzarella 100% natural sense sèrums.

Aquesta nova marca de pizzes amb base amb coliflor neix amb una visió basada en les propietats d’aquesta verdura, la naturalitat i la nutrició, que permeten introduir a la pizza com a part habitual d’una dieta i uns hàbits saludables, i que es dirigeix a un públic molt transversal -des de famílies amb nens, fins a gent que es cuida, passant per vegans, vegetarians i flexitarians- però amb un objectiu comú: cuidar de la seva alimentació sense renunciar al gaudi.

Coliflow és l’aposta d’Alba Sánchez-Vicario que neix després de més de dos anys de treball des del departament d’I+D i que pretén liderar un mercat creixent a través d’una nova generació de pizzes amb valor afegit.

La marca, que neix amb una clara vocació de projecció a nivell europeu, ofereix una gamma inicial de pizzes composta per 3 referències amb un preu recomanat entre els 2,99 i els 3,99 euros. Els clients podran trobar Coliflow tant en la secció de refrigerats com de congelats. Així mateix, aquest portfolio s’anirà incrementant al llarg de 2022 gràcies la incorporació de noves referències.

Alba i Coliflow

Alba Sánchez-Vicario sempre ha portat un estil de vida molt sa, cuidant de la seva alimentació i practicant esport. No obstant això, en la seva rutina alimentària no hi havia cabuda per a gaudir de la pizza de manera habitual per diverses raons: primer, perquè es tracta d’un plat especialment calòric, amb molts greixos i sucres; i després, perquè en tenir uns certs problemes digestius la pizza era una cosa que li sentava molt malament, sentint-se inflada i pesada l’endemà.

En un intercanvi estudiantil a Los Angeles, durant el seu últim any de carrera va descobrir alguna cosa que estava completament de moda entre els angelins i que es trobava en pràcticament tots els supermercats: la pizza amb base amb coliflor. Tot un descobriment que li permetia gaudir del plaer de menjar pizza ja que, a més de ser molt fàcil de preparar, en estar feta amb coliflor no se sentia culpable per l’excés de calories i grasses, li sentava bé permetent-li rendir al mateix nivell l’endemà i, a més, estava tan deliciosa com qualsevol pizza.

Amb l’arribada de la covid-19, va decidir tornar a Espanya per a passar el confinament. Va ser llavors quan va veure una oportunitat perquè a Espanya es tractava d’un producte que, pràcticament, no existia. En aquest moment és quan va decidir llançar-se a experimentar i donar amb la millor recepta que fos tan saludable com saborosa. Va començar a testar el producte entre les seves amistats i a través del ‘delivery’ i en dos caps de setmana va enviar més de 400 pizzes. Després d’aquest primer èxit va decidir crear Coliflow: una alternativa nutricionalment millor i deliciosa a les pizzes de venda en el supermercat perfecta per a tots els públics: famílies, nens, esportistes…