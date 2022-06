Alba Sánchez-Vicario arrasa amb les pizzes sanes: en ven 50.000 unitats

La marca de pizzes amb base amb coliflor capitanejada per la jove emprenedora de tan sols 24 anys Alba Sánchez-Vicario ha venut en les primeres setmanes des de la seva arribada als supermercats més de 50.000 unitats. La previsió de creixement indica un augment exponencial, ja que la marca arribarà als lineals de tota Espanya perquè els consumidors “puguin trobar l’opció més saludable per a menjar pizza en la secció de refrigerats”, anuncien des de la companyia.

D’entre totes les seves varietats, la que ha aconseguit major quota de mercat és la pizza de verdura, que acapara un 60% de les vendes en la cadena de botigues catalana Ametller Origen. No obstant això, la resta de les seves referències; com el pack de dues bases, la pizza de pernil i formatge i la pizza de quatre formatges; han collit també xifres importants.

La marca combina en les seves pizzes els valors nutricionals amb el sabor per a “gaudir de l’experiència amb tot el sabor que s’espera d’una pizza cruixent, mentre cuides de la teva salut”.

Amb una qualificació Nutriscore A, un 30% menys de calories i 50% menys de greixos i menys sal que una pizza a l’ús, els seus impulsors subratllen que “les pizzes de Coliflow han eliminat el debat intern d’assaborir aquest plat amb una mica de remordiment”.

Amb fins a un 50% menys de farina de blat i elaborada en un obrador artesà amb forn de pedra, les pizzes de Coliflow s’elaboren amb l’equivalent a 120 grams de coliflor fresca per base, massa mare de fermentació lenta i oli d’oliva verge extra, a més amb matèries primeres “de primera qualitat”, amb ingredients com el tomàquet natural o el formatge mozzarella 100% natural sense sèrums.

“Estic aclaparada per l’èxit que Coliflow està tenint!”, va assenyalar Alba Sánchez Vicario, creadora de Coliflow. “Aquest gran acolliment m’ha demostrat que tot el temps i esforç invertits per a oferir un producte nutricionalment més saludable i igual, o més, deliciós que una pizza convencional ha servit per a donar resposta a una necessitat del mercat per a la qual no hi havia opcions”, va concloure.