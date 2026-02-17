Alantra aposta per la revaloració de Indra fins als 59,50 euros, la qual cosa suposa un potencial del 16%

Alantra Equities ha millorat la seva recomanació sobre la compra d’accions de Indra i ha revisat a l’alça el seu preu objectiu fins als 59,50 euros per acció, la qual cosa suposa un potencial de revaloració del 16% des dels preus actuals. En particular, destaca el seu “potencial a l’alça que dona el ‘momentum’ de despesa en defensa i l’esperada actualització estratègica”.
La casa d’anàlisi destaca en el seu últim informe que els 10.000 milions en nous contractes reeixits per Indra han “segellat la transformació” i que l’execució serà “la següent prova”. Així, subratlla que la prioritat del grup en aquesta nova fase serà l’execució de la cartera de comandes recentment adjudicada, assenyalant una sèrie de reptes que creïn que Indra “pot complir”.
Entre els principals reptes, ressalta la transferència tecnològica en programes de vehicles terrestres i obusos autopropulsats, l’acceleració del programa VCR 8×8 —que contempla el lliurament de 348 unitats abans del termini revisat de 2028—, l’ampliació de la capacitat industrial mitjançant 350 milions en capex en tres anys, i l’objectiu d’aconseguir 1.000 milions d’euros en ingressos en l’àrea d’Espai a la fi de la dècada.
Alantra subratlla la rellevància del pròxim Capital Markets Day de Indra, que s’espera que se celebri en el segon trimestre de l’any. Aquesta serà una cita clau en la qual la companyia presentarà el seu full de ruta per als pròxims anys. “Esperem que la direcció reiteri i detall la seva ambició d’aconseguir 10.000 milions d’euros d’ingressos en 2028, enfront dels nostres 7.800 milions i els 8.000 milions del consens”, va dir la signatura en un comunicat.
En relació amb els Programes Especials de Modernització (PEM) de Defensa, Alantra estima que Indra executarà la seva part dels contractes “al llarg de vuit anys”, atès que la seva durada excedeix la vigència del finançament associat. A més, apunta que, sempre que el Govern mantingui la despesa en defensa per sobre del 2,1% del PIB, haurien de produir-se noves adjudicacions a partir de 2026.
Com a principal contractista de defensa a Espanya, Alantra preveu que Indra es beneficiï d’un flux continuat de noves comandes que impulsi el creixement dels ingressos. En aquest context, eleva les seves previsions d’Ebitda per a 2026–2028 entre un 6% i un 10%, i el benefici per acció entre un 10% i un 19%.
Aquestes noves estimacions no reflecteixen encara la possibilitat que hi hagi noves adjudicacions de contractes en els pròxims anys alguna cosa que a la casa d’anàlisi consideren probable que es produeixi. “És probable que hi hagi una nova ronda de contractes enguany, potencialment comparable al cicle actual, a mesura que Espanya compleix amb els requisits de l’OTAN”, va indicar Alantra.
Respecte al recurs presentat per Santa Bàrbara Sistemes contra diverses adjudicacions en el marc del PEM, Alantra considera improbable que fructifiqui. “El Govern espanyol pot invocar de manera creïble consideracions de seguretat nacional per a justificar l’adjudicació de contractes a un campió controlat en l’àmbit domèstic com a part del seu projecte de construir capacitats industrials sobiranes, en lloc de dependre d’empreses que no controla i que molt probablement seguiran ordres d’un govern estranger”, va afegir.
Quant a la possible adquisició de EM&E, la signatura destaca que l’adquisició “ampliaria l’oferta de productes de Indra, acceleraria la seva integració vertical i afegiria escala industrial, enfortint potencialment la competitivitat de Indra enfront d’altres parells europeus”.
Així mateix, apunta que l’evolució de la postura de SEPI, centrada a assegurar garanties de governança i controlar el risc de dilució, juntament amb una valoració basada en els comptes auditats de 2025, contribueixen a reduir les preocupacions entre els accionistes minoritaris i els possibles conflictes d’interès.