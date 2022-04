Alacant retorna l’atenció mundial al pàdel femení després de la polèmica

Alacant torna a reunir les millors palistes del planeta després de la celebració del Getafe Challenger en el Tau Ceràmica amb triomf de la parella formada per Marta Ortega i Beatriz González.

Una nova cita que certifica a World Padel Tour com el primer i únic circuit professional femení a nivell mundial després que la Federació Internacional (FIP) decidís no comptar amb les millors jugadores del rànquing en el seu polèmic projecte de circuit alternatiu de la mà d’Al-Khelaifi i QSI.

Al contrari que el Major de Doha celebrat la setmana passada, l’obert d’Alacant no sols tornarà a comptar amb les millors parelles masculines i femenines del món, sinó que com ja és habitual en les cites de World Padel Tour, jugadors i jugadores es repartiran la mateixa bossa de premis. Una millora salarial que indica que és només el primer pas perquè el pàdel femení continuï creixent com ho ha estat fent en els últims anys.

En la temporada més internacional i inclusiva de la seva història, WPT ha programat 23 tornejos femenins per tota Europa, Àsia i Amèrica, on es projectarà la visibilitat de les jugadores de manera exponencial. I no sols en els 13 països que visitaran, sinó també en les llars i dispositius de tot el planeta, gràcies a la plataforma de vídeo ‘streaming’ WorldPadelTourTV, que oferirà tots els partits i tornejos del quadre femení en obert i de manera gratuïta.

Polèmica

La ferma aposta pel pàdel femení des de WPT ha posat en evidència les polítiques que des d’alguns sectors qualifiquen de “rupturistes” del president de la FIP, Luigi Carraro, ja que entenen que en el seu segon mandat ha optat per la via de la confrontació directa amb el principal circuit de pàdel internacional per a satisfer els interessos del seu nou soci, Nasser al-Khelaïfi.

Recorden que aquest comportament contrasta amb les fluides relacions que visibilitzava Carraro amb World Padel Tour fa poc més d’un any en una trobada a Madrid per a introduir novetats en el sistema de puntuació entre altres punts.

El Clúster Internacional del Pàdel, amb seu a Espanya i més de 80 marques de pàdel internacionals associades, es pronunciava en aquesta línia en una carta oberta lamentant que el principal ens federatiu a nivell mundial s’hagi convertit en “part” d’un litigi on “hauria d’estar actuant com a àrbitre” i s’oferia a actuar de “mediador” en el conflicte originat pels jugadors sota l’assessorament de QSI.

World Padel Tour trencava el seu silenci, voluntari, amb una carta oberta en la qual emplaçava “als jugadors i a la pròpia Federació Internacional al diàleg”, assegurava que es limitava a “defensar els seus interessos davant els incompliments contractuals per part dels jugadors a Doha” i negava “qualsevol tipus d’amenaça”.