La signatura toledana ‘A l’Ànima de l’Olivera’ ha estat reconeguda amb el premi al Millor Oli d’Oliva Verge Extra Ecològic en l’última edició dels Premis Cornicabra D.O. Muntanyes de Toledo, celebrada amb motiu del 25è aniversari d’aquests guardons.
A més, la marca va obtenir l’Accèssit al millor AOVE amb Denominació d’Origen Montes de Toledo, consolidant la seva posició entre els productors més destacats del país. Fundada en 2006 per Clara i Tomás Madrid, A l’Ànima de l’Olivera gestiona actualment més de 300 hectàrees d’olivar ecològic en la finca El Torrao, situada en el terme municipal de La Guàrdia (Toledo). De les varietats tradicionals Cornicabra, Picual i Hojiblanca, la finca ha incorporat recentment 10 hectàrees de la varietat Lecciana, amb l’objectiu de diversificar l’oferta i mantenir els més alts estàndards de qualitat.
En 2011, la companyia va culminar la construcció de la seva almàssera pròpia, equipada amb tecnologia d’última generació i alimentada per una planta fotovoltaica que subministra l’energia necessària tant per al procés de molta com per al reg dels olivars. Gràcies a aquestes instal·lacions, A l’Ànima de l’Olivera controla tot el cicle productiu, des del cultiu fins a l’envasament final.
Compromesa amb l’agricultura ecològica certificada per la Unió Europea, l’empresa ha reforçat en els últims anys la seva aposta per l’agricultura regenerativa i l’economia circular, mitjançant la producció de compost propi elaborat a partir de fem d’ovella i alperujo. Aquest model permet tancar el cicle de producció i garantir un impacte ambiental nul.
Amb aquests reconeixements, A l’Ànima de l’Olivera confirma el seu lideratge en l’elaboració d’olis ecològics de màxima qualitat i la seva contribució a la sostenibilitat i l’excel·lència agroalimentària de la regió.