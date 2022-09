Ahorramas aconsegueix una xifra de facturació bruta de 1.800 milions

Ahorramas va tancar l’exercici 2021 amb una xifra de facturació bruta de 1.800 milions d’euros. El benefici net de la companyia va aconseguir els 88,5 milions d’euros, enfront dels 102,4 de l’any anterior. Quant al resultat de l’explotació es va situar en 116 milions d’euros, mentre que l’Ebitda va ser de 165 milions d’euros. La inversió total aconsegueixo els 148 milions d’euros, 46 milions més que l’any anterior destinat en la seva majoria a noves obertures i reformes.

A tancament de 2021 la companyia comptava amb 277 supermercats situats en dues comunitats autònomes. Durant 2021 Ahorramas va obrir 12 botigues i va transformar 18. Aquest any duplico el nombre d’obertures respecte a 2020 i va mantenir el nombre de botigues reformades

La companyia va incrementar la seva plantilla en 334 persones tancant 2021 amb un total de 12.044 empleats. Quant al creixement, manté la seva senda habitual entorn del 2%. Ahorramas va tenir uns beneficis de 88 milions d’euros després d’impostos.

Eusebio Rubio, director general de Ahorramas i, recentment nomenat president del seu Consell d’Administració, va assenyalar que “aquests bons resultats són la conseqüència de l’important esforç fet per l’equip de professionals de Ahorramas en un exercici que, si bé, ha tingut un context més favorable, ha estat encara marcat pels efectes de la crisi econòmica provocada per la COVID-19. Així mateix, es basa en la nostra aposta clara per la qualitat en el producte i el servei, la proximitat, i l’especialització en producte fresc. Sens dubte cal contextualitzar aquests resultats en un context més favorable que l’actual a causa de l’increment dels costos energètics i el creixement de la inflació”. També va destacar que l’empresa està impulsant un important procés de transformació digital i aposta per la sostenibilitat.

Comunitat de Madrid

Ahorramas és una de les cadenes líders en la distribució alimentària de la Comunitat de Madrid on compta amb 233 botigues de les 277 totals que té la companyia. Les 44 restants se situen a Castella-la Manxa, a les províncies de Conca, Guadalajara, Ciudad Real i Toledo. En total, els establiments de Ahorramas ocupen una superfície de 228.676 metres quadrats.

A més, disposa de dos magatzems logístics situats en Mercamadrid i Velilla de Sant Antoni (Madrid) amb una superfície total de 124.739 metres quadrats.