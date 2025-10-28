Àgora Diplomàtica i el Center of Analysis of International Relations (*AIR Center) de l’Azerbaidjan han signat a Barcelona un Memoràndum d’Entesa (MoU) per a enfortir la cooperació acadèmica i institucional entre tots dos països.
L’acord va ser subscrit pel president d’Àgora Diplomàtica, Pau Herrera, i el director de Departament del AIR Center, Vasif Huseynov, i preveu l’intercanvi de publicacions, la participació mútua en conferències i l’organització de seminaris i programes conjunts.
El pacte s’emmarca en un moment de creixent atenció cap al Caucas Sud, regió que connecta la mar Negra i la mar Càspia, i que guanya rellevància estratègica per a la diversificació energètica europea i la connectivitat euroasiàtica.
Herrera va destacar que el memoràndum “permet alinear agendes i compartir coneixement amb impacte pràctic”, i va reafirmar la vocació d’Àgora Diplomàtica de “bastir ponts entre actors nacionals i internacionals de la diplomàcia”.
Per part seva, Huseynov va assenyalar que l’acord “facilitarà un diàleg acadèmic més ampli i connectarà comunitats d’experts d’Espanya i l’Azerbaidjan en seguretat, connectivitat i desenvolupament”.
El document estableix un marc estable de col·laboració per a desenvolupar taules rodones, visites d’estudi i publicacions aplicades orientades a les necessitats públiques i privades en àmbits com l’energia, la logística, les infraestructures i l’educació superior.
La iniciativa també reforça la dimensió europea del projecte, en un context en el qual la política exterior de la UE presta creixent atenció al flanc oriental i busca aliances que tradueixin la complexitat regional en propostes verificables, mitjançant informes conjunts i cicles de conferències.