Agetrans insta Cantàbria, la Rioja i les Balears a revisar els contractes amb ambulàncies

Agetrans, una de les principals patronals del sector de transport sanitari a Espanya, ha fet una crida als nous governs autonòmics de Cantàbria, la Rioja i les Illes Balears sortits de les eleccions del 28 de maig passat perquè revisin els contractes existents d’ambulàncies en aquestes comunitats.

L’entitat va instar els governs regionals d’aquestes tres autonomies, controlades pel Partit Popular, que compleixin els seus programes electorals i apostin per l’externalització del transport sanitari, primant l’eficiència dels recursos públics.

En concret, Agetrans sol·licita al govern de Cantàbria que revisi d’ofici i desbloquegi l’actual adjudicació del servei del transport sanitari programat en aquest territori, després que el Tribunal Administratiu Central admetés les mesures cautelars sol·licitades per l’única empresa que es va presentar al concurs i que va quedar eliminada.

Per la seva banda, la patronal demana també al govern de La Rioja que reverteixi com més aviat millor la gestió directa del contracte d’ambulàncies a la comunitat després de constatar un augment significatiu de la despesa pública en el servei al llarg dels últims anys sense haver experimentat un augment substancial en la qualitat d’aquest.

El mateix s’exigeix al nou executiu de les Illes Balears perquè s’obri un procés de licitació i puguin concórrer obertament les empreses interessades a prestar el servei integral d’ambulàncies. En aquesta comunitat el cost de la internalització del transport sanitari d’urgències no ha fet més que incrementar-se fins a un 79% entre el 2017 i el 2021, mentre que la conflictivitat laboral no ha parat d’anar en augment.

Aposta per l’externalització

Per tot això, Agetrans va reiterar en un comunicat la necessitat de revisar tots els contractes d’ambulàncies existents en aquestes autonomies i d’apostar per l’externalització com a model que garanteix millor l’eficiència de la despesa pública i la qualitat assistencial.