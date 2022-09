Agbar demana “donar forma a un món sostenible des de la corresponsabilitat”

El president d’Agbar i vicepresident executiu sènior de Veolia per a Ibèria i Amèrica Llatina, Ángel Simón, va manifestar aquest divendres que és necessari accelerar la transformació ecològica des de les empreses “per a donar forma a un món sostenible des de la corresponsabilitat, el diàleg i la transparència”.

Durant la seva participació en una nova edició dels ‘Desdejunis Esade’, organitzats en col·laboració amb Criteria Caixa, Simón va advocar per una estratègia empresarial que col·loqui a les persones en el centre de les decisions i es recolzi en la col·laboració públic-privada.

“És necessari que les empreses i les administracions actuem de manera col·laborativa mitjançant les aliances i l’impuls de la innovació per a concretar solucions que contribueixin al progrés social i a la qualitat de vida de les persones, sense deixar a ningú enrere”, va dir.

Simón va reflexionar que “vivim un moment crític per al futur del planeta, en el qual l’emergència climàtica, la recuperació econòmica i la lluita contra les desigualtats són objecte i font d’incerteses que aconsegueixen al conjunt de la societat”.

Per això, “és necessari que les empreses i les administracions actuem de manera col·laborativa mitjançant les aliances i l’impuls de la innovació, per a concretar solucions que contribueixin al progrés social i a la qualitat de vida de les persones, sense deixar a ningú enrere”. “Tenim el coneixement, la capacitat de gestió i la tecnologia, només ens falta posar-nos d’acord”, va recalcar.

En la seva opinió, les empreses han d’estar “en contínua transformació i evolucionar, en línia amb les necessitats de la nostra societat, per a posicionar-nos davant les problemàtiques i crear confiança”.

El president d’Agbar va definir el model d’empresa del segle XXI com “aquell que ha d’afegir valor, satisfer una necessitat social i contreure un compromís ferm amb tots els grups d’interès, des de l’escolta activa i la rendició de comptes” i va assegurar que “les grans empreses podem, per estructura i per grandària, obrir camí i ser punta de llança, actuant des de la responsabilitat i comptant amb la corresponsabilitat de tots”.

Durant la seva intervenció, va subratllar que les empreses han d’assumir “la importància de mesurar i establir indicadors d’acompliment que permetin definir quan una

estratègia és sostenible” perquè poden traslladar-se a la gestió i ajudar a “implementar els criteris ESG [mediambientals, socials i de governança] en les empreses i donar forma a estratègies amb impacte econòmic, social i ambiental per a complir l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible” de Nacions Unides.

A tall d’exemple, va destacar el compromís d’Agbar per implementar l’economia circular en els processos a través de projectes com el que ha estat pioner de transformació de les plantes de tractament d’aigua en biofactorías, un model reconegut per Nacions Unides en la lluita contra el canvi climàtic.

En l’àmbit de l’acció social, es va referir al Pacte Social, amb el qual es garanteix el dret a l’aigua sense deixar a ningú enrere, i el Programa ONA, en col·laboració amb la Creu Roja, per a reduir la situació de vulnerabilitat de les persones i facilitar l’ocupabilitat.

Finalment, en matèria d’innovació tecnològica i digitalització, va citar la xarxa Dinapsis per a la transformació digital en el cicle integral de l’aigua i la salut ambiental de les ciutats, de particular rellevància en un context d’emergència climàtica i hídrica i de seguia.