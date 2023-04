L’aerolínia canària Binter, reconeguda com la millor iniciativa empresarial

L’aerolínia canària Binter ha estat reconeguda com la Millor Iniciativa Empresarial de l’any a l’àmbit del Transport per un jurat compost per diferents personalitats del món de l’empresa i les associacions representatives de l’economia. Un reconeixement que es produeix just quan la companyia fa 30 anys des que fos impulsada per Iberia a principis dels anys 90 del segle passat i que des del 2002 va modificar el seu accionariat per convertir-se en capital 100% canari.

El guardó, que ha organitzat Atlàntic Avui, va premiar la “constant ambició” de l’empresa per expandir-se a diferents destinacions nacionals i internacionals, així com per haver-se convertit en l’aliat fonamental de la primera indústria de les Canàries, el turisme.

El jurat, compost per professionals reconeguts com el popular economista Gonzalo Bernardos, ha volgut fer un reconeixement a la seva recent aposta econòmica per impulsar l’empresa a un nou nivell d’excel·lència. Fa pocs dies que s’anunciava que Binter havia arribat a un acord amb SATA Azores Airlines per volar als Estats Units i al Canadà, amb escala a Ponta Delgada (Azores).

Així mateix, el president de l’aerolínia, Rodolfo Núñez, també ha donat a conèixer aquesta setmana que, aprofitant els slots que alliberarà l’acord de compra d’Air Europa per part d’Iberia, Binter ampliarà la seva presència nacional i internacional perseguint mercats a “grans capitals”.

En línia amb aquesta aspiració de continuar creixent l’empresa ha invertit fins a 400 milions d’euros en l’adquisició de nous avions que estaran operatius a finals d’aquest any.

Més enllà d’anuncis, l’aerolínia també ha demostrat les seves intencions de creixement durant l’any. El març passat, Binter va programar per a aquest any 78.000 places des de les Canàries al Marroc i el Sàhara Occidental, la xifra més gran de la seva història en aquestes destinacions, amb fins a 36 vols setmanals a vuit aeroports de la regió: Fes, Marràqueix, Agadir, Guelmim, Tànger, Esauira, Aaiun i Dajla.

D’altra banda, a la fitxa de l’aerolínia queden importants connexions nacionals, com l’anunciada amb Granada des de Gran Canària dues vegades per setmana; i considerables avenços en matèria de logística després d’haver signat un acord amb la companyia brasilera Embraer-X per implementar l’eina digital Beacon, que connecta d’una manera més àgil companyies aèries i proveïdors de components per reduir els temps d’espera en revisions imprevistes.

A la gala de premis en què Binter s’ha endut aquest guardó també hi han hagut sis premiats més en altres categories. El premi a la Millor Iniciativa Empresarial en Turisme va recaure a l’Hotel Bahía del Duque. Pel que fa a la categoria d’Objectius de Desenvolupament Sostenible, el guardó ha sigut per a l’empresa Dos Santos. La Millor Iniciativa Empresarial Audiovisual ha recaigut a Plató de l’Atlàntic, l’empresa presidida pel periodista Lucas Fernández, que a més d’impulsar una televisió i una ràdio autonòmica, té les principals instal·lacions de producció audiovisual de l’arxipèlag canari i una de les més importants d’Europa. De fet, Netflix Internacional realitza una important part de la seva producció a l’empresa de Tenerife; i la categoria Digital va tenir Mutua Tinerfeña com a empresa guanyadora.

A més, es va lliurar un guardó d’especial menció a l’illa de La Palma, premiant Involcan per la seva gestió i previsió de l’erupció del volcà de Cimera Vella. La cloenda de l’acte ha anat a càrrec del president de la Comunitat de Canàries, Ángel Víctor Torres.

Finalment, ¡Atlántico Hoy¡ va voler centrar el seu darrer guardó en una única persona i reconèixer així el lideratge d’un projecte referent al sector tecnològic a nivell internacional i que s’ha convertit en una consultora experta en el núvol de Microsoft. Es tracta de Carmen Martín López, CEO d’Intelequia, guardonada com a Millor Directiva de l’Any.

Els premis van estar patrocinats pel Govern de Canàries, CaixaBank, Phillip Morris Spain, Canaragua, l’Ajuntament de Santa Cruz de Tenerife i Cofares, a més de la col·laboració de l’Ajuntament de Las Palmas de Gran Canària, Excelsia Canarias, Cajasiete i Cicar.