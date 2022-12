L’advocada de Casa Orsola diu que mai s’han negat a seure amb els inquilins

El conflicte generat entre un grup de veïns de la Casa Orsola de Barcelona i la propietat continua obert en espera que els veïns afectats per la finalització dels contractes d’arrendament, quatre del total dels 29 habitatges de lloguer, reprenguin les converses per tal de trobar una solució individual per a cadascun dels casos.

Així ho ha manifestat María José Tarancón, representant legal de la propietat d’aquest emblemàtic edifici barceloní, que ha assegurat que “estem oberts a entaular converses amb els llogaters a qui ha finalitzat el contracte, com ja hem fet quan hem pogut accedir als llogaters sense la intromissió del Sindicat de Llogateres, i disposats a fer-ho també amb els seus representants legals sempre que s’identifiquin i acreditin aquesta representació”.

La propietat, una petita i mitjana d’empresa amb capital 100% català, va adquirir l’edifici modernista ubicat a l’Eixample de Barcelona, després de fer un estudi de mercat i verificar la situació dels contractes d’arrendament existents “amb la intenció de renovar l’edifici que tenia infinitat de carències estructurals, reformar i arrendar alguns habitatges els contractes dels quals finalitzaven a curt termini, respectant escrupolosament la resta els contractes indefinits i a terme existents”.

Segons l’advocada, el conflicte comença quan quatre llogaters amb contractes finalitzats es neguen a desallotjar els seus habitatges, una vegada que la propietat els comunica la resolució d’aquests: “Contractes que finalitzaven a curt termini, respectant escrupolosament la resta els contractes indefinits i a terme existents”, afirma Tarancón.

La propietat considera que el ‘Sindicat de Llogateres’ pretén convertir en un problema col·lectiu inexistent la finalització de 4 contractes a curt termini “i sense que hagin identificat quins veïns representen”, apunta María José Tarancón. “D’altra banda, cal indicar que hem patit l’ocupació de dos pisos de la finca en una acció promoguda per aquesta plataforma i determinats veïns. Òbviament, de moment no es donen les condicions per poder entaular cap conversa”.

El Sindicat de Llogateres havia apuntat a la vulnerabilitat d’alguns dels llogaters per defensar una negociació col·lectiva i lloguers assumibles per a aquests, extrem que la propietat desmenteix rotundament: “No s’ha acreditat que en cap d’aquests 4 habitatges amb contractes finalitzats hagin acreditat la seva vulnerabilitat. És més, se’ls ha interposat les corresponents demandes judicials, per expiració contractual del termini sense entrega de l’habitatge, i tampoc no ho han acreditat en seu judicial”.

Inquilins

Des de la propietat sostenen que es manté la postura oberta al diàleg per poder “entaular converses amb els llogaters a qui ha finalitzat el contracte, com ja hem fet quan hem pogut accedir als llogaters sense la intromissió d’aquesta plataforma, i disposats a fer-ho també amb els seus representants legals sempre que s’identifiquin i acreditin aquesta representació”, va manifestar María José Tarancón. Com a exemple, l’advocada apunta el cas de la renovació del contracte a una llogatera d’edat avançada resident a la finca “a la qual la companyia li va renovar el contracte després de contactar-hi”.

Per això, la propietat considera necessari que es mantingui un estricte respecte a la legalitat, així com “el cessament de les accions de setge i difamació de la companyia i dels seus representants”. “A partir d’aquí, disposats, com sempre hem dit i fet, a tractar cada cas individualment i a oferir propostes de solució dins del marc legal vigent i adaptades a mercat”.

Ajuntament

Per a María José Tarancón, un dels elements que ha enterbolit les converses amb els arrendataris afectats ha estat la carta que, en nom de l’Ajuntament de Barcelona, els va remetre l’alcaldessa Ada Colau, per intercedir en la renovació dels contractes de lloguer que arribaven a terme: “Considerem que es tracta d’una greu ingerència del màxim responsable del consistori en un assumpte que és estrictament privat entre una empresa que actua sempre dins de la més estricta legalitat, defensant els seus legítims interessos, i tan sols uns quants llogaters sense títol en vigor”.

Per a l’advocada, “com tota institució pública, el consistori ha de respectar els procediments judicials i no interferir-hi. A més, l’Ajuntament va desistir i no va exercir el dret de tempteig quan li va ser comunicada l’operació de compra de la finca”.

En aquests moments, la propietat està estudiant els possibles il·lícits comesos, i el perjudici econòmic que se’n deriven, per interposar els corresponents procediments judicials si fos el cas.