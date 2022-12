Adrián Planas, el model revelació espanyol, a la desfilada de Dior a Egipte

El jove model Adrián Planas ha estat l’únic espanyol i un dels 5 més joves, de la desfilada global de Dior Homme, que ha tingut lloc aquesta setmana a Egipte. La desfilada ha concentrat més de 3.000 convidats i ha tingut com a escenari les piràmides il·luminades per a aquesta ocasió, i com a part de l’espectacle de la llegendària marca de LVHM.

El jove Adrián Planas és estudiant de Batxillerat al Benjaming Franklin International School de Barcelona, té 17 anys, i és el net del cirurgià plàstic Jaime Planas de la Clínica Planas de Barcelona. Adrián va ser identificat per Eduardo Sayas, fundador de l’agència més gran de representació d’Espanya, Sight Management, aquest mateix any, i amb només 16 anys el seu primer treball va ser la desfilada per a Loewe a la París Fashion Week SS23 per després participar al macro esdeveniment global de Dior a Egipte.

La desfilada ha estat a les piràmides de Guiza, una de les Set Meravelles del Món, en un solar situat davant de les necròpolis mil·lenàries, i ha estat part de l’exposició d’art contemporani ‘Forever is Now’, organitzada per Art Egypt, organisme encarregat de promoure la cultura.

Aquesta desfilada és la consagració del director artístic de les col·leccions masculines, Kim Jones, anomenat “l’home dels dits Dior”, que exerceix un paper primordial en una de les cases més referents i valuoses de LVMH.

Segons diversos periodistes assistents i alguns experts en representació de models, l’inici d’Adrián Planas és prometedor i pot ser el model masculí espanyol revelació. Uns asseguren que això “és començar en gran”, “LVMH no els ho deixés perdre”, i altres valoren la seva “extrema naturalitat, molt actual, molt en tendència” *i un look molt contemporani.

Adrián Planas pot representar una nova generació, juntament amb Fernando Líndez, de 22 anys; per iniciar la ‘regeneració’ dels clàssics models masculins espanyols ja en els seus 30 anys, com Carlos Lozano, Andrés Velencoso, Oriol Elcacho, Jon Kortajarena, Christian Santamaría, Javier de Miquel, River Viiperi, Joan Pedrola, Sergio Carvajal, Diego Barrueco, Pepe Barroso o Xavi Serrano.