Grup Griñó ha estat víctima d’una trama organitzada de desprestigi, dissenyada per a vincular falsament a la companyia amb activitats il·lícites, sense base factual ni cap suport probatori. Aquesta conclusió es desprèn d’una recerca privada encarregada després de les afirmacions infundades i les greus incoherències difoses públicament en els últims anys. La recerca apunta a l’existència d’una estratègia coordinada per a construir i difondre un relat fals amb l’objectiu de danyar la reputació de Griñó, alterar la seva normal activitat empresarial i condicionar l’actuació de les autoritats.
Com a conseqüència directa d’aquesta trama, Grup Griñó ha sofert un impacte reputacional molt significatiu, així com perjudicis econòmics i comercials rellevants, entre ells l’afectació a la seva cotització borsària, la suspensió o pèrdua d’oportunitats contractuals i l’enduriment de condicions en processos concessionals.
Davant la gravetat dels fets, el passat octubre Grup Griñó va interposar una querella judicial que denuncia i prova la connivència entre empreses interessades a desprestigiar al grup amb entitats ecologistes de la zona i que ha estat admesa a tràmit pel Jutjat d’Instrucció número 6 de Tarragona, amb la finalitat de depurar responsabilitats i restablir la veritat. La querella denuncia el finançament, producció i difusió concertada d’informacions falses i manipulades que atribuïen a la companyia conductes delictives inexistents, amb la finalitat d’induir a error a l’òrgan judicial i generar alarma.
Grup Griñó subratlla que, fins a la data, cap autoritat judicial, policial ni ambiental ha formulat cap acusació contra la companyia ni contra cap dels seus professionals. Les recerques practicades no han aportat proves que recolzin les acusacions difoses públicament, fet corroborat mitjançant auditories i informes tècnics oficials que no han identificat cap irregularitat en l’activitat del grup.
La companyia reafirma que totes les seves operacions compleixen estrictament la legislació vigent i que les seves instal·lacions estan sotmeses de manera permanent a controls i inspeccions per part de les administracions competents.
Amb més de 90 anys de trajectòria, Grup Griñó confia plenament en l’actuació de la Justícia i continuarà col·laborant amb totes les autoritats perquè s’esclareixin els fets, es depurin responsabilitats i es repari el mal causat a la companyia, als seus professionals i a la seva reputació.