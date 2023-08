Acord entre QSI i Damm pel World Padel Tour

Qatar Sports Investments (QSI), una de les principals companyies d’inversió esportiva del món –juntament amb la Federació Internacional de Pàdel (FIP) i la Professional Padel Association (PPA), fundadora de Premier Padel– i Damm, propietària de Setpoint Events, organitzadora de World Padel Tour (WPT), han aconseguit un acord històric per a l’adquisició de WPT per part de QSI.

Amb aquest acord, Premier Padel i WPT s’unificaran per a formar un únic circuit mundial de pàdel professional –denominat Premier Padel– que serà gestionat per la Federació Internacional de Pàdel.

L’acord és el resultat de mesos de negociació entre les parts i contempla l’adquisició dels actius comercials de WPT per part de QSI. A més, l’acord resoldrà les disputes pendents entre les parts, incloses aquelles que afecten QSI, la FIP i als jugadors i jugadores professionals de pàdel que han competit en tots dos circuits. El tancament està subjecte a les aprovacions reguladores habituals.

En el que queda de l’any natural 2023, WPT i Premier Padel es jugaran per separat segons el que es preveu. Mentrestant, es treballa en la unificació de totes dues competicions per a formar un únic circuit global de Premier Padel sota la governança de la FIP per al pròxim 2024.

World Padel Tour, que es va crear en 2013 i enguany celebra el seu desè aniversari, s’ha convertit en el circuit per excel·lència d’aquest esport. Durant aquest temps, ha celebrat més de 26 tornejos masculins i femenins en 14 països, ha comptat amb 17 patrocinadors globals, els seus drets de transmissió televisiva abasten més de 150 països i compta amb gairebé quatre milions de seguidors en les xarxes socials.

Premier Padel, el circuit oficial de pàdel professional regit per la FIP i recolzat per la PPA i l’Associació Internacional de Jugadors de Pàdel (IPPA), es va llançar en 2022 i en el seu primer any s’ha convertit en un dels circuits del món de l’esport amb un creixement més ràpid. Més de 500 jugadors de tot el món van competir en tornejos Premier Padel durant el primer any, disputats en algunes de les seus més emblemàtiques de la història de l’esport, inclòs el Stade Roland-Garros de París. Premier Padel ha aconseguit acords de retransmissió de diversos anys que cobreixen més de 180 països i aconsegueixen més de 150 milions de llars, mentre que la temporada inaugural de Premier Padel de 2022 va atreure 22,7 milions de visites en YouTube. Més de 110 jugadores professionals destacades es van incorporar a Premier Padel al març d’enguany.