Acord entre McCann Worldgroup i South Summi per a una estratègia

McCann Worldgroup i South Summit han signat un acord de col·laboració estratègic per a col·laborar i conjuminar sinergies en el món de l’emprenedoria i la innovació. McCann Worldgroup, especialitzat en solucions creatives que transformen i fan créixer el negoci de les marques, contribuirà a l’enfortiment de la marca South Summit en els mercats en els quals actualment té consolidada la seva presència (Espanya, Europa i Llatinoamèrica), així com a la seva expansió en l’àmbit global, amb especial focus als Estats Units i territoris asiàtics, desenvolupant una estratègia de marca i narrativa que impulsi el procés d’expansió global de la marca.

Per part seva, South Summit farà costat a McCann Worldgroup en el seu posicionament dins del món de l’emprenedoria i la innovació. South Summit és la plataforma d’innovació oberta de referència, que connecta startups, corporacions i inversors com a via per a la generació d’oportunitats de creixement, en promoure innovació i negoci per a les empreses, deal-flow per als inversors, i visibilitat, accés a finançament i informació estratègica per als emprenedors.

McCann Worldgroup és el primer grup de comunicació del nostre país que mitjançant l’establiment d’aquest partenariat amb South Summit es posiciona de manera clara dins de l’ecosistema de l’emprenedoria i la innovació.

En aquest context, Marina Specht, CEO de McCann Worldgroup, va assenyalar que “South Summit és de manera inequívoca una iniciativa que contribueix al lideratge d’Espanya en l’àmbit de la innovació i de l’ecosistema emprenedor i és una marca amb un enorme potencial d’expansió internacional. Sabem també, segons l’últim estudi del nostre grup, que els ciutadans demanden avui una major col·laboració entre companyies, per a impulsar un futur millor. Per això, des de McCann Worldgroup hem volgut promoure sinergies i sumar la nostra provada capacitat creativa i d’innovació i nostre expertise en transformació de negoci, per a contribuir no sols al creixement de South Summit, sinó al de tot el teixit empresarial. És un autèntic orgull haver arribat a aquest acord, fruit del qual desenvoluparem diverses iniciatives conjuntes en els pròxims mesos”.

Per part seva, María Benjumea, fundadora i presidenta de South Summit, va expressar la seva satisfacció amb aquest acord, ja que “ens ajudarà en els nostres objectius de créixer en l’àmbit internacional i en el nostre posicionament de marca, ja que McCann Worldgroup és la líder global en solucions creatives i eficaces, amb presència en més de 100 països. A més, creiem fermament en la labor conjunta amb companyies líders en els seus sectors per a continuar creixent entre tots en el món de la innovació i l’emprenedoria, alhora que treballem per un futur millor. South Summit i McCann Worldgroup compartim la visió d’impulsar el creixement sostenible i crear valor per a la societat, per la qual cosa aquest acord combina l’experiència i els recursos de totes dues per a fomentar l’emprenedoria”.

South Summit, la trobada més grossa anual dels actors de l’ecosistema emprenedor obrirà les portes de la seva onzena edició entre els pròxims 7 i 9 de juny de 2023 en La Nau (Madrid) sota el lema ‘Today 2030’.