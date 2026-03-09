Acord entre LALIGA i Ceseden per impulsar l’esport com a eina de diplomàcia i soft power

LALIGA, a través del seu Departament Educatiu, LALIGA Business School, i el Ministeri de Defensa, a través del Centre Superior d’Estudis de la Defensa Nacional (Ceseden), del qual forma part l’Institut Espanyol d’Estudis Estratègics (IEEE), han signat un acord de col·laboració educativa amb l’objectiu de promoure l’intercanvi de coneixement i la reflexió conjunta en àmbits clau, com la seguretat nacional i internacional, la diplomàcia, el ‘soft power’ i les aliances internacionals.
Aquest acord reforça el compromís de LALIGA amb el desenvolupament del coneixement estratègic i amb el paper de l’esport com una eina d’influència positiva en el context global, contribuint a la projecció internacional d’Espanya i a l’enfortiment de la reputació i el lideratge exterior.
Per al Ceseden, aquesta col·laboració suposa un pas més en la cultura de defensa. La complexitat en un escenari tan polièdric com l’actual admet moltes aproximacions molt variades. D’aquesta manera, el tinent general Miguel Ballenilla i García de Gamarra, director del Ceseden, ha destacat que l’esport constitueix un vector de soft power de primer ordre, capaç de reforçar la projecció exterior d’Espanya, els seus valors i capacitat d’influència a escala internacional”.
El president de LALIGA, Javier Tebas, ha assenyalat que “l’esport s’ha consolidat com una eina clau de diplomàcia, reputació i influència positiva en l’àmbit internacional. A través de l’educació i el pensament estratègic, podem estructurar aquest potencial i posar-lo al servei del posicionament global d’Espanya. Aquest acord amb el Ceseden reforça l’aposta de LALIGA pel coneixement i pel paper de l’esport als grans reptes nacionals i internacionals”.
La primera iniciativa fruit d’aquest acord serà la jornada ‘Diplomàcia i Esport: el Soft Power a la projecció internacional d’Espanya’, que se celebrarà el pròxim 20 d’abril a les instal·lacions del Ceseden, a Madrid. El seminari analitzarà el paper de l’esport com a element de soft power, diplomàcia cultural i reputació internacional, així com la seva contribució als objectius estratègics d’Espanya en un context global marcat per desafiaments geopolítics creixents.
“L’experiència internacional de LALIGA demostra que l’esport pot ser una palanca clau per construir aliances, generar confiança i projectar els valors d’un país. Aquest seminari és el primer pas d’una col·laboració que aspira a consolidar-se en el temps i a generar coneixement d’alt valor”, ha afegit Javier Tebas.
La jornada s’estructurarà en dues taules de debat. La primera abordarà la diplomàcia esportiva a la geopolítica contemporània, el paper del hard power i el soft power, i el rol de lligues i federacions com a actors de diplomàcia pública. La segona se centrarà al Mundial de Futbol 2030 com a projecte de cooperació internacional i diplomàcia multilateral, així com en el seu impacte a la Marca Espanya, la seguretat i el llegat geopolític i social dels grans esdeveniments esportius.
La trobada comptarà amb la participació de representants institucionals i experts de l’àmbit esportiu, diplomàtic i estratègic, i conclourà amb un resum executiu de la jornada i la presentació d’una futura proposta del Curs Executiu en Diplomàcia i Esport, que es desenvoluparà en el marc de lacord entre LALIGA i el Ceseden.