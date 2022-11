ACE Barcelona s’associa para mostrar l’America’s Cup i Barcelona a milions

Tres dècades després dels Jocs Olímpics d’estiu de 1992, la designació com a seu de la 37a edició de la America’s Cup ha situat de nou a Barcelona en el primer pla de l’esport mundial. Els realitzadors del documental ‘Free Solo’, guardonats amb un premi de l’Acadèmia, s’encarregaran de la producció d’una docuserie amb accés total a l’emblemàtica competició de vela. A dos anys vista per a la disputa de la competició més antiga del planeta en aigües del Front Marítim barceloní, la capital catalana ja es prepara per a acollir un esdeveniment global, que comptarà amb una audiència global que superarà els 1.000 milions de persones.

La clau per a aquesta exposició global de l’esdeveniment i de Barcelona és la docuserie oficial entre bastidors que realitzarà una de les productores més canviades de nom de Hollywood, Skydance Sport, que s’ha associat amb els documentalistes guanyadors de l’Oscar Jimmy Chin i Chai Vasarhelyi i el seu soci productor Evan Hayes de Anomaly Content and Entertainment.

Per primera vegada, tots els equips que competeixen en l’emblemàtic esdeveniment de vela permetran un accés mai vist tant als seus preparatius com a l’execució de la regata, i la sèrie documental mostrarà als protagonistes i el dramatisme -dins i fora de l’aigua- al llarg de la competició.

La 37a America’s Cup tindrà lloc al setembre i octubre de 2024 a Barcelona, on l’equip campió i defensor de la Copa, Emirates Team New Zealand, que ha guanyat quatre Copes des de 1995, serà desafiat per equips que inclouen als Estats Units, American Magic; Gran Bretanya, INEOS Britannia; Itàlia, Lluna Rossa Prada Pirelli; i Suïssa, Alinghi Xarxa Bull Racing.

Grant Dalton, director general de la America’s Cup, va manifestar que “al llarg de les dues últimes dècades, tant la America’s Cup com l’entorn mediàtic han evolucionat i madurat significativament. La America’s Cup és un dels pocs esdeveniments esportius mundials que s’ha desenvolupat en cada edició sense que el públic conegui el que realment ocorre, ni el veritable abast del talent i de la innovació implicats. Poder associar-nos amb Skydance, Jimmy, Chai i el seu equip de producció per a contar aquestes històries és una oportunitat increïble per al creixement de l’esdeveniment i de l’esport de la vela”.

Amb motiu de la 37a America’s Cup, l’empresa organitzadora de l’esdeveniment ACE Barcelona espera atreure a la ciutat a milers de visitants, entre aficionats i compromisos dels patrocinadors, membres de l’organització i dels sindicats participants, que en alguns casos ja han començat a instal·lar-se en la capital catalana.

A l’espera del trasllat definitiu de tots els equips, les tripulacions més matineres com la del Alinghi Xarxa Bull Racing ja s’exerciten en el litoral barceloní des de fa setmanes. D’aquesta manera, els esportistes del sindicat suís s’han convertit en la primera mostra dels més de 600 professionals i de les 240 noves famílies que anirà rebent la ciutat durant aquest període, segons les primeres estimacions.

Després de la celebració d’una primera regata preparatòria prevista per a setembre de 2023, l’activitat de la 37a America’s Cup es concentrarà durant els mesos d’agost i octubre de 2024. Deu setmanes de competició, que serviran perquè la ciutadania recuperi la passió per una competició i l’orgull viscuts a Barcelona’92.

Segons les primeres previsions, des de l’organització esperen que centenars de milers de catalans es desplacin fins al Front Marítim com a mínim en tres ocasions –especialment durant els caps de setmana i els duels clau de semifinals i final– per a gaudir de l’experiència de la America’s Cup i d’una completa programació d’activitats lúdiques, concerts i esdeveniments temàtics.

Així mateix, i més enllà de la importància que suposa per a Barcelona tornar a organitzar un esdeveniment de talla mundial, la passió per la vela atraurà a centenars de milers d’amants d’aquesta disciplina, convertint a aquest esdeveniment esportiu en un reclam més en l’àmplia oferta turística de Barcelona.

Comissió per arbitrar

En l’àmbit estrictament esportiu, la 37a America’s Cup continua agafant forma amb la selecció del panell d’àrbitres que resoldran les possibles disputes de la competició que quedin fora del reglament internacional.

En aquest sentit, el britànic Bryan Willis s’unirà al duo integrat per l’australià David Tillett i el neozelandès Graham McKenzie, els qui repetiran a Barcelona com a membres del panell arbitral després de la seva presència en la passada edició disputada en aigües d’Auckland (Nova Zelanda).

“Senzillament, no podríem haver reunit millors representants per a formar el Panell. Els desitjo molt èxit de cara al futur”, va afirmar el director general de la competició, Grant Dalton, qui va destacar la “imparcialitat i saviesa” dels tres àrbitres com a garants de “la justícia i l’equanimitat en l’AC37 a Barcelona”.