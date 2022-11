ACE Barcelona confirma l’àrea de regates i el calendari de l’America’s Cup

La 37a America’s Cup que se celebrarà a Barcelona en 2024 continua prenent forma i aquest dimecres l’entitat organitzadora, ACE Barcelona, ha anunciat la zona de regates per a les seves dues competicions principals (les Challenger Selection Sèries i el America’s Cup Match), així com les dates d’aquest últim duel que enfrontarà al Defensor del títol contra el vencedor de les Challenger Selection Sèries.

Les regates del America’s Cup Match es disputaran al millor de 13 mànigues (guanya el primer a aconseguir set victòries) i començaran el dissabte 12 d’octubre de 2024 amb dues proves programades, a les quals seguiran altres dues el diumenge 13.

La competició es detindrà durant dos dies, encara que a discreció del director de la Regata i després de consultar amb el Defensor i el Challenger, i depenent de les condicions, tots dos dies podrien utilitzar-se per a completar dues regates diàries. El programa previst es reprendria el dimecres 16 d’octubre de 2024 amb una regata (la cinquena) del Match, seguida de la Women’s America’s Cup Regatta Final.

El dijous 17 d’octubre no està oficialment programat per a regates però, de nou, subjecte a la discreció del director de la regata i a l’acord amb els competidors, podria assignar-se per a dues regates més depenent de les condicions, mentre que el divendres 18 està oficialment marcat com a ‘dia de reserva’ per a fins a dues regates més. El dissabte 19 i el diumenge 20 d’octubre de 2024 seran també ‘dies de reserva’ per a disputar dues proves cadascun, si fos necessari.

L’objectiu de l’autoritat de l’esdeveniment és que les regates concloguin aquest cap de setmana, encara que el calendari permet que les regates continuessin si fos necessari la setmana següent, entre el 21 d’octubre de 2024 al 27 d’octubre de 2024.

Tribuna

La zona de regates, tant per a les Challenger Selection Sèries (sèrie de regates de selecció del reptador o Challenger) com per al America’s Cup Match (el duel entre el defensor i el Challenger) ha estat acordada al seu torn amb la Capitania Marítima de Barcelona i està situada al sud de la ciutat, al llarg de la platja de Barcelona, oferint als espectadors una perfecta tribuna natural al llarg de la costa.

Així mateix, s’ha acordat una zona d’exclusió permanent mentre durin les regates per a garantir la seguretat tant dels competidors com de la previsible afluència diària de vaixells d’espectadors que voldran veure de prop als AC75 i AC40. Per als qui estiguin en terra, i depenent de les condicions, les regates podrien veure’s a tan sols uns pocs centenars de metres de la platja, amb les tribunes i zones d’aficionats previstes.

En relació amb aquest anunci, Grant Dalton, CEO de ACE Barcelona, va comentar que estan “molt contents de confirmar les dates que defineixen el període de regates del Match i agraïm enormement al Capità Marítim i a l’autoritat del Port de Barcelona que hagin estat tan proactius i receptius durant tot el procés. És un gran esdeveniment que requereix una planificació significativa, ja que la seguretat és el primer que cal tenir en compte, tant per als espectadors com per als competidors”.

“Crec que el resultat serà certament espectacular, ja que les regates es desenvoluparan enfront de la platja, des de l’entrada principal del port, passant pel Port Olímpic i més a l’est, la qual cosa oferirà al públic una fantàstica oportunitat de veure aquests extraordinaris vaixells a ple rendiment”, va dir.

Regata femenina

També s’ha confirmat la data de la final de la Women’s America’s Cup Regatta, que es veurà en horari de màxima audiència, just després de la cinquena regata del Match, el 16 d’octubre de 2024, la qual cosa donarà a l’esdeveniment femení una cobertura i un perfil significatius.

En competir en la nova classe AC40, de disseny únic, les regatistas que arribin a la final de la Women’s America’s Cup estaran, sens dubte, entre “el més selecte del planeta en el que a hidro ales (foils) es refereix, i es mostrarà un clar camí cap al futur de la America’s Cup”.