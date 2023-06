Les accions MFE-Media For Europe comencen a cotitzar a la borsa espanyola

MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. ha anunciat l’inici de la negociació de les accions ordinàries MFE “A” amb un valor nominal de 0,06 euros cadascuna i atorgant 1 dret de vot per acció en les borses espanyoles de Barcelona, Bilbao, Madrid i València.

La cotització espanyola addicional és l’últim pas d’un procés més ampli destinat a integrar estratègica i operativament a MFE i Mediaset España Comunicació, S.A. i, amb això, crear un grup paneuropeu de mitjans i entreteniment que, mantenint la seva posició de lideratge en els seus mercats nacionals, adquirirà una dimensió competitiva superior i el potencial per a expandir-se a uns certs països de tota Europa.

Les principals fites d’aquest procés més ampli, a més de la cotització addicional espanyola, van ser primer, una oferta pública d’adquisició voluntària llançada per MFE per a l’adquisició de la totalitat del capital social de Mediaset Espanya el 7 de juny de 2022 (que es va liquidar el 14 de juliol de 2022 i en virtut de la qual MFE va aconseguir una participació del 82,9% del capital social de MES).

Posteriorment, es va produir una segregació per part de Mediaset Espanya dels seus actius i passius, incloses les seves participacions en altres empreses, excepte part de l’efectiu de MES i tota la seva participació en ProSiebenSat.1 Mitjana ES, i les transaccions financeres relacionades amb aquesta participació, a Grup Audiovisual Mediaset España Comunicació, S. a., filial de Mediaset Espanya en aquest moment, que es va completar el 25 d’abril de 2023. Finalment, es va produir una fusió transfronterera comuna per absorció de Mediaset Espanya en MFE (com a empresa absorbent) que es va completar el 3 de maig.

Les accions MFE A cotitzen tant en el mercat regulat italià Euronext Milan gestionat per Borsa Italiana S.p.A. sota el símbol “MFE A” com en les bosses espanyoles (on les accions ordinàries del MES cotitzaven abans de la finalització de la fusió), sota el símbol “MFEA”.

Política de dividends

Els accionistes de MFE es beneficiaran de la política de dividends adoptada per MFE d’acord amb el codi de govern corporatiu holandès i els estatuts. En particular, la política de dividends de MFE preveu la distribució d’almenys el 50% del benefici net ordinari consolidat de l’any.

D’acord amb la política de dividends, la junta general d’accionistes de MFE celebrada el 29 de juny de 2022 va aprovar realitzar una distribució de dividends igual a 0,05 euros per cada acció A de MFE i accions ordinàries de MFE B, que es va pagar el 21 de setembre de 2022.

I posteriorment, la Junta General d’Accionistes de MFE celebrada el 7 de juny de 2023 va aprovar realitzar una distribució de dividends igual a 0,05 euros per cada acció A i MFE accions ordinàries “B”, que es pagaran el 26 de juliol de 2023.

En el context de la fusió i immediatament abans de la seva finalització, Mediaset España ha executat la Segregació a favor de GA Mediaset. Amb això, GA Mediaset gestiona tota l’activitat del grup MFE a Espanya i ha rebut tots els actius i passius de Mediaset España, incloses les seves participacions en altres societats, excepte part de la tresoreria de Mediaset España i tota la seva participació en ProSiebenSat.1 Mitjana ES, així com les operacions financeres relatives a aquesta participació.

GA Mediaset mantindrà les obligacions d’activitats, inversió, producció de continguts i pagament d’impostos a Espanya, tal com ha assegurat MFE en la documentació oficial. La fusió no ha tingut un impacte significatiu en els antics empleats de Mediaset España o en les seves condicions de treball i drets que tenien abans de convertir-se en empleats de GA Mediaset.