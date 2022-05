Accenture, Minsait i NTT Data aposten per la creativitat

En un moment de canvis constants per la rapidesa a la qual avança la digitalització i les noves tecnologies, els clients de grans empreses multinacionals demanden propostes de negoci més creatives i alineades amb la transformació digital. Aquesta demanda ha provocat que grans signatures com Accenture, Minsait i NTT Data llancen al mercat propostes de consultoria estratègica basades en el disseny que responen a aquestes noves necessitats. Minsait és l’última de les tres a apostar fermament per aquesta tendència amb el llançament fa unes setmanes de Minsait Xtudio, consultoria que uneix tecnologia amb negoci a través de la creativitat.

El nou projecte està encapçalat per María José Romero i es tracta d’una nova proposta que arriba després d’una anàlisi estratègica de les necessitats de les empreses a Espanya, amb un equip inicial de més de 100 professionals entre perfils del món del disseny, psicologia, art, antropologia, transmèdia, màrqueting i comunicació i UX/*UI designers, entre altres.

Accenture va llançar el 2001 Fjord, la seva agència de disseny i innovació dins de Accenture Song, que se centra en el disseny de serveis i experiències integrades amb un equip d’alt nivell especialitzat en el disseny d’estratègies per al creixement de negoci.

Treballen per a clients de totes les indústries alliberant el potencial del disseny usant les últimes tendències en tecnologia. Recentment van publicar l’informe Fjord Trends 2022, la 15è edició de la publicació, que recull el coneixement de 2.000 dissenyadors que formen part de la Xarxa Accenture i se centra en el comportament dels clients i el seu impacte en la societat, la cultura i negocis.

NTT Data també aposta pel disseny amb la seva proposta Chazz, la resposta de la companyia per a la creació de nous models digitals, que passa per l’adaptació dels negocis al món digital i en alguns casos arriba a la definició de marca. També acompanya a les empreses en el seu creixement digital, com en l’adaptació de les campanyes de màrqueting als processos automatitzats i assessora en la millora de l’experiència del client.