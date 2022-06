Accenture, McCann i Deloitte lideren el ‘màrqueting transformation’

El Panell de Forbes de juny reflecteix les dades d’un ampli estudi en el qual s’analitza com les companyies, consultores i agències s’adapten a les claus de futur del nou màrqueting, lligat inevitablement a l’emocional i, sobretot al digital.

Ja té una denominació en el sector, el ‘màrqueting transformation’, que a Espanya està liderat per Accenture, MRM McCann World Group i Deloitte. Domingo Miron, Marina Specht i Héctor Foréz són els tres CEOs que es col·loquen en el ‘top’ de ‘rànquing’ en la vital, critica i necessària evolució del màrqueting, segons aquest ultimo panell de Forbes.

Segons Forbes, a més d’aquestes tres companyies, unes altres set completen la llista dels qui han aconseguit adaptar-se als nous temps i adoptar els canvis necessaris que requereix el màrqueting del futur. Després del ‘top 3’ citat, els experts citen com a empreses adaptades a la innovació del nou màrqueting a Espanya a PWC, The Cocktail, Making Science, Metys, Dentsu, Minsait i Salesforce.

La transformació del màrqueting passa no sols per les xarxes socials, que han revolucionat la forma en què les empreses gestionen el vincle amb els seus clients, sinó també per la necessària i obligada gestió de la dada, que permetrà transmetre d’una manera més eficient i segmentada els valors de marca.

El post-màrqueting transcendeix de la idea de vendre més a la de vendre millor. Es tracta d’un canvi de perspectiva empresarial, en la qual l’objectiu no és només augmentar els ingressos sinó transmetre un propòsit que romangui i aportació un valor emocional al consumidor. Aquest objectiu ha de ser transversal a tots els departaments de l’empresa.

Entre els experts consultats per a l’estudi de Forbes es troba Lidia Sanz, directora general de l’Associació Espanyola d’Anunciants, que va destacar la rellevància de xarxes socials “per a traslladar al consumidor continguts de marca i valors empresarials de transparència, autenticitat i ètica”. No obstant això, Sanz va explicar que “el consumidor actual rebutja cada vegada més els missatges que considera intrusius i l’objectiu és que accedeixi a ells de manera voluntària”.

També exposa la seva experiència en el complex avanç cap al post-màrqueting María Martínez, directora general de MRM, la divisió de màrqueting digital i relacional del gegant mundial McCann World Group, la responsable del qual a Espanya és Marina Specht. María Martínez va assenyalar a Forbes que en MRM han derrocat “les barreres entorn de la dada, la tecnologia i la creativitat i les hem integrat per a crear relacions rellevants, sòlides i sostenibles entre marques i persones”.

En el ‘màrqueting transformation’, a més, es tenen en compte noves tecnologies com la data ingelligence, l’automatització o el metaverso.