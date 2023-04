Abengoa inicia una nova etapa amb Cox després de set anys d’incertesa

Abengoa ha tancat aquest dimarts l’etapa més turbulenta de la seva història amb l’adjudicació final a Cox Energy, que va presentar una oferta valorada en 564 milions d’euros, incloent-hi deute. Arrenca ara una nova fase en què Cox Energy va indicar que pretén recuperar la normalitat de la companyia al més aviat possible. La notícia ha estat ben acollida pels sindicats de l’empresa andalusa, que veuen aquesta decisió com el final d’una llarga etapa en què Abengoa s’ha vist envoltada de diferents reestructuracions, canvis al Consell d’Administració i directiva, suspensió de cotització, concurs de creditors, exclusió de Borsa… des que el 2015 la companyia col·lapsés pel seu deute.

El primer pas d’aquesta nova etapa serà la presa de contacte dels nous propietaris, amb Enrique Riquelme al capdavant, amb l’equip directiu i els empleats. Comença així una nova etapa en què Cox ha garantit el manteniment dels més de 9.500 llocs de treball, així com la conservació de la seu social a Sevilla i ha aportat 3.200 milions d’euros de càrrega de treball per als propers tres anys amb rendibilitat garantida a Abengoa.

La proposta amb què Cox Energy ha resultat adjudicatària del concurs passa per un pla industrial “sòlid” per a Abengoa que garanteix la viabilitat de la companyia a curt, mitjà i llarg termini. Alhora, la complementarietat geogràfica de les dues organitzacions permetrà estendre la presència de la multinacional Sevillana a aquells països on Cox Energy ja és present com, per exemple, en mercats com Amèrica del Nord, Colòmbia, Centreamèrica i Carib. Lobjectiu final de Cox Energy és conformar un grup líder denginyeria a nivell mundial.

OFERTA DE 564 MILIONS

L?oferta presentada per Cox Energy, valorada en 564 milions d?euros, és per totes les àrees de negoci i el corporatiu d?Abengoa, recollint un pagament mínim al concurs de 27,3 milions amb un mecanisme que permetria incrementar aquest valor en el futur.

Cox Energy assumeix també els 206 milions d’euros de deute i avals vius de projectes d’Abengoa, així com 252 milions d’euros més de deute ‘Project Finance’ que l’enginyeria sevillana té associada a altres actius.

A l’oferta també es recull el càrrec dels 22,8 milions d’euros de pagaments pendents a la Seguretat Social i garanteix l’abonament del 100% dels crèdits privilegiats als creditors. El 30 de març passat ja va anar consignant al jutjat vuit milions d’euros per als primers pagaments dels crèdits concursals.

Pel que fa al pla financer, aquest recull una línia d’avals per valor de 300 milions d’euros i el compromís de reduir en dues terceres parts les necessitats de tresoreria d’Abengoa gràcies a l’aportació directa de càrrega de feina.

“Estem a punt per començar una nova etapa a la història d’Abengoa impulsant el seu creixement per tornar a ser una empresa líder en el desenvolupament tecnològic per a la generació d’energies netes”, ha declarat Enrique Riquelme després de conèixer la decisió del jutge.