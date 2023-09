A 2 de cada 3 espanyols els preocupa la seguretat de la segona residència

Al 67% dels ciutadans a Espanya els preocupa la seguretat de la seva segona residència, segons indica l’Observatori Securitas Direct en el seu segon informe, ‘La seguretat en llars espanyoles’, que ha analitzat les principals preocupacions en matèria de seguretat de primeres i segones residències a Espanya.

L’estudi també assenyala que el 19% dels espanyols té una segona residència i que la principal preocupació al voltant d’aquesta mena d’habitatges són les ocupacions, amb 32 punts percentuals més que en el cas dels habitatges habituals. Una preocupació que augmenta en aquelles persones que resideixen habitualment en el sud del país.

Per a gairebé un 44%, la preocupació per la seguretat ha augmentat en els últims anys. Una inquietud que assenyala l’estudi de Securitas Direct en assenyalar que les segones residències tenen més del doble de possibilitats de sofrir un robatori o intrusió que les primeres.

La freqüència de visita és un factor rellevant en aquest sentit, i és que gairebé un 41% afirma visitar-la només en períodes vacacionals llargs -vacances d’estiu, Nadal, ponts o festius llargs-. D’altra banda, gairebé el 27% fa ús d’elles de forma més freqüent durant els diferents caps de setmana de l’any, i al voltant d’un 10% sol anar almenys una vegada al mes.

Mesures de seguretat

L’estudi també indica que vuit de cada deu enquestats té alguna mesura de seguretat per a protegir les seves segones residències i més d’un 70% afirma comptar amb més d’una.

Entre les mesures més utilitzades en aquestes residències destaquen, en primer lloc, les portes blindades (46%), li segueixen les reixes en finestres (38%), reixes en portes (27%) i intèrfon amb cambra (22%). Igual que en el cas de l’habitatge habitual, les alarmes connectades a una Central Receptora d’Alarmes (CRA) està en el ‘top 5’ de les mesures de protecció més usades per a habitatges destinats a les vacances.

Quant als motius pels quals contracten una alarma, el 37% indica que ha posat o posaria una alarma en el seu segon habitatge per a evitar ocupacions. El 22% ho faria per a evitar un robatori o intrusió quan està fora de casa, seguit del 15% per a evitar robatori o intrusió estant a casa.

L’11% instal·laria una alarma per a veure què succeeix a casa en tot moment, seguit del 8% per a demanar ajuda en cas d’emergència i el 7% per a comptar amb un vigilant que pugui acudir quan el propietari no pugui.