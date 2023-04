8 projectes catalans opten enguany al Premi d’Arqueologia i Paleontologia

Una investigació pionera de les restes submergides al Mar de l’Ebre (Tarragona); l’estudi de l’ús de la fusta dels Neandertals de l’Abric Romaní (Barcelona); l’anàlisi de les formes d’organització de les comunitats neolítiques del jaciment de la Draga (Girona) i la investigació sobre l’evolució del poblament rural des dels inicis de la romanització fins a la transició a l’etapa altmedieval a l’antiga vil·la romana de Villauba (Girona), són els quatre jaciments ubicats a Catalunya que aspiren aquest any al Premi Nacional d’Arqueologia i Paleontologia Fundació Palarq.

També aspiren a aconseguir els 80.000 euros amb què està dotat el guardó, quatre projectes més liderats per equips de recerca d’universitats i institucions catalanes que treballen dins del territori nacional i a l’exterior.

Es tracta del projecte Almoloya-La Bastida, a Múrcia, en què un equip de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) estudia la societat d’El Argar; també liderada des de la UAB i l’Institut del Pròxim Orient Antic (IPOA) opta al premi la investigació sobre l’evolució dels rituals, creences i pràctiques religioses-funeràries al jaciment d’Oxirrinco (Egipte).

Completen les candidatures els projectes sobre dos jaciments d’Amèrica Llatina: els caçadors recol·lectors a l’Edat de Gel del llac Tagua-Tagua de Xile, que dirigeixen investigadors de l’IPHES-PROP, i l’estudi sobre l’assentament de les estades colonials espanyoles dels segles XVI i XVIII a la Vall de Catamarca (Argentina), que desenvolupa també la UAB.

La tercera edició comptarà amb un total de 18 projectes aspirants. L’entitat analitzarà ara les candidatures rebudes per determinar quins seran els 6 finalistes que entraran a la cursa d’aquesta edició del Premi. Tots els projectes aspirants estan liderats per equips de recerca pertanyents a institucions públiques espanyoles i, en tots els casos, són investigacions en curs, ja sigui en territori nacional o a l’estranger.

El 15 de juny, un jurat internacional de reconegut prestigi a l’àmbit científic i cultural, triarà el projecte guanyador que es farà públic durant la gala de lliurament del Premi. La gala es desenvoluparà al Museu Arqueològic Nacional (MAN), entorn que tradicionalment ha allotjat l’esdeveniment. El certamen, amb caràcter biennal, és el primer premi d’aquestes característiques concedit per una fundació privada dedicat a aquestes disciplines i està dotat amb 80.000 euros.

PROJECTES

El ‘Projecte arqueològic subaquàtic Mar de l’Ebre. Prospecció i documentació arqueològica subaquàtica de les restes de la Primera i la Segona Guerra Mundial al Mar de l’Ebre’, sota els auspicis de l’Associació Nacional d’Arqueologia Subaquàtica (SONARS) i amb els investigadors Manuel J. Fumas Soldevila, Josep Maria Castellví i Pere Izquierdo Tugas, és una de les iniciatives d’arqueologia subaquàtica més important d’època contemporània.

Amb més de dues dècades de prospecció a les aigües del Mediterrani, l’objectiu principal de la investigació és obtenir tota la informació possible sobre els derelictes (mercants, navilis i avions) enfonsats a la zona sobre la Primera i la Segona Guerra Mundial i conèixer-ne l’enllaç històric amb Catalunya.

Respecte al ‘Projecte Almoloya-Bastida: poder, gènere i parentiu en una civilització oblidada de l’Edat del Bronze’, des de Múrcia, l’equip de la Universitat Autònoma de Barcelona format per Vicente Llull, Rafael Micó, Critina Rihuete Herrada, Eva Celdrán Beltrán , Camila Oliart Caravatti i Miguel F. G. Valério, avança en la investigació de la societat de l’Argar, als inicis de l’Edat del Bronze a la Mediterrània occidental, a través de l’excavació i investigació sistemàtiques dels dos jaciments emblemàtics -L’Almoloya i La Bastida.

‘Explorant la Tecnologia de la Fusta dels Neandertals de l’Abric Romaní (Capellades, Barcelona)’ és altres iniciatives. L’equip de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social integrat per Palmira Saladié, Josep Vallverdú i Maria Gema Chacón treballen en un dels jaciments més importants del Paleolític mitjà. L’excepcional conservació de la fusta donarà noves interpretacions a l’estudi dels Neandertals.

S’hi porta excavant de forma ininterrompuda des del 1983: amb una superfície de gairebé 300 m2, l’excavació de la superfície completa ha permès l’estudi de pautes ocupacionals del jaciment a l’estany de milers d’anys. L’objectiu del projecte és l’estudi de les restes de fusta al registre del Plistocè, a través de les traces d’ús i de desgasta observades a les eines lítiques.

‘La Draga en el context de les primeres comunitats neolítiques peninsulars’. La Universitat Autònoma de Barcelona i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC)-Institució Milà i Fontanals (IMF) són les institucions que afavoreixen aquest projecte liderat per Antoni Palomo Pérez (UAB), Raquel Piqué Huerta (UAB) i Xavier Terradas Batlle (CSIC-IMF). La Draga és l’únic jaciment neolític lacustre de la Península Ibèrica.

Des de l’inici de les excavacions, fa 30 anys, La Draga ha permès caracteritzar les primeres poblacions camperoles que es van assentar al NE de la península, el seu entorn i l’impacte que hi van tenir. En aquesta nova fase, els treballs tenen, entre d’altres, l’objectiu de comprendre les formes d’organització de les comunitats neolítiques a partir de l’anàlisi d’activitat i l’estructuració de l’espai habitat, així com la reconstrucció de les formes de subsistència, caracteritzant el tipus de relació mantinguda amb les espècies animals i vegetals de naturalesa domèstica i la importància de les espècies silvestres.

‘Evolució dels rituals, creences i pràctiques religioses-funeràries a Oxirrinco. Des de la dinastia XXVI fins a l’etapa cristiano bizantina’. Aquest projecte compta amb un equip liderat per Ignasi-Xavier Adiego Lajara de la Universitat de Barcelona-Institut de Pròxim Orient Antic (IPOA), Esther Pons Mellado, del Museu Arqueològic Nacional (MAN) i Maite Mascort Roca. Situat a 190 km al sud del Caire, Oxirrinco és un dels cinc jaciments arqueològics més grans del país amb una cronologia que abasta Des de l’època Saita (664 aC) fins al període Cristiano-Bizantino (segle VII dC), moment en què es produeix la invasió musulmana a Egipte, incloent-hi per descomptat, l’etapa Persa i Ptolemaic-Romana.

‘Llac Tagua Tagua: vida i mort dels caçadors recol·lectors de l’Edat del Gel a Amèrica del Sud’. Els doctors Carlos Torneo (IPHES-CERCA), Rafael Labarca i Erwin González de la Pontifícia Universitat Catòlica de Xile, dirigeixen aquest projecte que ha permès obtenir documentació inèdita de les pràctiques funeràries dels primers grups de caçadors-recol·lectors del continent americà.

‘Autigasta i Huayacama. Arqueologia dels espais camperols indígenes i de les estades colonials espanyoles a la Vall de Catamarca, Argentina (Segles XVI-XVII)’. El Departament de Ciències de l’Antiguitat i l’edat mitjana de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) desenvolupa, sota el lideratge de l’investigador Félix Retamero, la investigació d’aquest jaciment ubicat a la província de Catamarca, al nord-oest d’Argentina. El projecte se centra actualment en l’assentament d’una comunitat d’esclaus establerta a principis del segle XVIII.

‘Un viatge al passat: reconstrucció digital i de les condicions de vida del bestiar de la vil·la romana de Vilauba’. Lídia Colominas Barberà i Pere Castanyer Masoliver, de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, estudien l’evolució de la vil·la romana de Vilauba i dels efectes de la seva ocupació des dels segles II-I aC fins als segles VII-VIII dC.

Les restes arqueològiques actualment exhumades es materialitzen en un entramat complex d’estructures construïdes al llarg de més de 700 anys d’ocupació continuada. Aquesta extraordinària longevitat el converteix en un dels millors exemples per estudiar l’evolució del poblament rural al territori des dels inicis de la romanització fins a la transició a l’etapa altmedieval.

Amb la consecució d’aquest projecte canviaran els coneixements que es tenien fins ara, partint de la troballa d’una gran quantitat d’ossos de boví sencers que confirma la presència de més de 14 bovins de la vila on, fins ara, es pensava que la principal activitat productiva era l’agricultura. Amb aquest projecte s’ampliaran també els coneixements sobre ramaderia romana coneixent detalladament les condicions de vida d’aquests animals i obtenint, per primera vegada, una imatge totalment científica de les seves característiques, gràcies a l’aplicació de tècniques i anàlisis innovadores.

CERTAMEN

Convocat per la institució amb aquest mateix nom, el guardó neix el 2018 amb la finalitat de reconèixer l’excel·lència i l’originalitat de projectes arqueològics i paleontològics dirigits per equips de recerca espanyols, desenvolupats tant en l’àmbit nacional com internacional, sense restriccions de cultures o períodes històrics. Els projectes de recerca sobre paleontologia han d’estar relacionats amb l’evolució humana.

La primera edició el 2018 va comptar amb 25 participants, 6 finalistes, i un Jurat que va dictaminar a favor del projecte ‘Construint Tartessos’, investigació sobre la cultura tartèssia que desenvolupa l’equip liderat pel Sebastián Celestino Pérez i Esther Rodríguez González de l’Institut d’Arqueologia (CSIC – Junta d’Extremadura).

La segona edició, el 2021, va comptar amb 20 participants i 6 finalistes. El jurat internacional va sentenciar en aquesta ocasió a favor de ‘La Muntanya del temps. Exploració d’un campament paleolític a La Garma’, desenvolupat pels doctors Pablo Arias i Roberto Ontañón, de l’Institut Internacional d’Investigacions Prehistòriques de Cantàbria (IIIPC). La investigació premiada ha revelat l’existència d’un jaciment únic al món que constitueix una veritable càpsula del temps, on aquest es va aturar fa 16.500 anys, gràcies a un despreniment a l’entrada original que va transformar la cova en una bombolla, cosa que ha permès conservar els vestigis d’un assentament paleolític.