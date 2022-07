8 de cada 10 espanyols, disposats a canviar els hàbits de consum pel medi ambient

Oney, companyia líder en pagaments fraccionats en diferents països europeus, ha presentat al costat d’Harris Interactive la segona edició del seu baròmetre sobre millors hàbits de consum que indica que vuit de cada deu espanyols estan disposats a canviar els seus hàbits de consum per a protegir el medi ambient.

Segons reflecteix el document, els europeus i els espanyols cada vegada presten més atenció al consum sostenible. D’acord amb el baròmetre de Oney, el 82% dels espanyols i el 86% dels europeus estan disposats a canviar el seu consum diari per a protegir el medi ambient.

Així, enguany a l’hora de realitzar les seves compres, els europeus pararan esment a aquests criteris: evitar generar deixalles, la sostenibilitat del producte, la salut i el benestar, un preu més baix i el suport a l’economia local, per aquest ordre.

Aquesta tendència implica un major esforç per a no comprar productes i serveis innecessaris, reduir el consum diari i comprar productes duradors.

En aquest sentit, el 90% dels europeus i el 85% dels espanyols considera que la durabilitat dels productes és important. Els electrodomèstics (53%), els aparells electrònics, informàtics i de telefonia (50%) i el parament de la llar (mobles, decoració interior) (40%) són productes en els quals la durabilitat interessa especialment als consumidors.

En tot cas, el preu continua sent el principal factor a l’hora de triar un producte, sent un criteri important per al 87% dels espanyols i el 90% dels europeus a l’hora de fer les seves compres. Li segueix el que es tracti d’un producte resistent (84% dels espanyols i 87% dels europeus) i el seu impacte mediambiental (83% dels espanyols i 85% dels europeus).

Segona mà

Tres de cada quatre europeus i espanyols han decidit adquirir un producte de segona mà en lloc d’un nou durant els últims 12 mesos, per la qual cosa l’elecció de productes de segona mà ja és un comportament establert entre els consumidors. Això suposa un increment del 50% en el nombre de persones que compren productes de segona mà enfront de l’any anterior. De mitjana, un europeu compra 301 euros de productes de segona mà cada any i 297 euros de productes recondicionats. A més, els consumidors esperen que aquest mercat segueixi a l’alça en els pròxims anys. El 52% dels espanyols i el 54% dels europeus esperen comprar més productes de segona mà en els pròxims 12 mesos.

Segons els enquestats, una de les principals palanques per a impulsar el mercat de la segona mà són els pagaments fraccionats. El 76% dels europeus compraria més productes de segona mà o recondicionat si poguessin fraccionar els pagaments.

Com en tots els sectors de consum, el preu és el principal criteri de compra, sobretot en aquest període d’inflació. Però, més que en altres sectors, sembla ser un mitjà clau per a desenvolupar les vendes.

El 50% dels europeus considera que els preus aplicats pels venedors de productes de segona mà i recondicionats s’acosten massa als dels nous, i els fa menys propensos a comprar.

A més, els consumidors volen que les marques i els venedors els proporcionin millor informació i els tranquil·litzin sobre la vida útil restant del producte (46%) i sobre la qualitat del producte en general (44%).

Finalment, el 31% creu que els serveis addicionals, que ara s’han convertit en essencials en tots els entorns de compra (devolucions gratuïtes, servei postvenda, garantia, etc.), no s’ofereixen prou en els llocs web o les botigues de segona mà.