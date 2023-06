5.000 graduats de la promoció 2023 a la UAX

La Universitat Alfons X el Savi ha celebrat aquest cap de setmana els actes de graduació de la promoció del 2023. Dos multitudinaris actes acadèmics celebrats al campus UAX de Villanueva de la Canyada (Madrid) han posat el fermall final a l’etapa universitària de més de 5.000 nous graduats, pertanyents a la generació UAXmakers, que s’uneixen a la comunitat de més de 40.000 alumni de UAX.

Les cerimònies de graduació han comptat amb la participació dels màxims representants de UAX, el seu president, pectora, vicerectors, degans i membres del claustre i de la comunitat universitària, les padrines de promoció, Teresa Coelho, Global People and Sustainability Officer del grup Tinsa i Raquel Tapia, directora general de Sanofi España, a més familiars i amics dels estudiants.

En aquests actes que marquen la fi de l’etapa universitària, la Rectora de UAX, Isabel Fernández, va convidar als estudiants a “ser Makers i protagonitzar un món que viu un moment increïble marcat per tecnologies disruptives com la intel·ligència artificial Generativa que estan transformant la societat”, i els va instar a garantir que “no sols viurem més, sinó també que viurem millor i que no deixarem a ningú enrere”.

Per a això, tots els nous graduats, independentment de la seva titulació, han participat en UAX Skill School per a desenvolupar les competències i obtenir les certificacions professionals en Data amb IBM, Story Telling per George Town o UX Design i Scrum amb Google.

A més, la rectora els va traslladar la seva confiança en l’èxit del seu futur professional després d’haver participat en projectes d’innovació reals amb empreses i institucions com l’Agència Espacial Europea, Creu Roja, Grup Quirón, Elsevier, Avanade, MS o Sacyr, treballant de manera interdisciplinària amb altres titulacions emprant metodologies àgils.

Per part seva, Jesús Núñez Velázquez, president de la Universitat Alfons X el Savi, va animar als nous graduats a liderar des d’avui mateix la societat i va mostrar la seva confiança en la seva excel·lent preparació.

“Durant aquests anys, en la Universitat Alfons X el Savi us hem reptat i heu demostrat que sou capaços de treballar orientats al resultat i impacte constant. El vostre esforç i determinació, la implicació de professionals, el treball multidisciplinari des de totes les àrees docents i un entorn universitari que evoluciona i es transforma gràcies a la tecnologia i nous espais, són una garantia de la vostra preparació i valia”, va dir.

Teresa Coelho, Global People and Sustainability Officer del grup Tinsa, i padrina de la Promoció 2023 de l’Escola Politècnica Superior, de les Facultats d’Estudis Socials i Llengües Aplicades, Faculta d’Educació, de Música i Arts Escèniques i de Veterinària, va instar els estudiants a “atrevir-se, no tenir por i a buscar la passió en tot el que vulguin fer d’ara endavant”

També Raquel Tapia, directora general de Sanofi España, padrina de la promoció de Medicina, Odontologia, Ciències de la salut i de l’Esport, del Màster i Experts d’aquestes Facultats va convidar als estudiants a “esprémer al màxim tot el que han après en la UAX i a aprofitar totes les oportunitats que els ofereixi la vida”.

Aquesta ha estat també la graduació de la primera promoció de UAX Rafa Nadal School of Sport. El tennista no va voler deixar passar l’oportunitat de dirigir-se als primers graduats en un emotiu vídeo en el qual els va transmetre la seva enhorabona i els va instar a traslladar l’excel·lència adquirida en la seva formació a la seva carrera professional.

Amb la graduació de la promoció 2023, que va ser seguida en streaming per familiars i amics dels graduats des de diferents països, UAX tanca un curs acadèmic en el qual ha rebut nombrosos reconeixements, tant als seus estudiants premiats pels seus treballs en l’àrea de mobilitat sostenible, en odontologia o en competicions internacionals com la de Nacions Unides en NY; com els seus professors reconeguts per Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora (CNEAI).

A més, UAX ha rebut enguany noves i prestigioses acreditacions internacions que certifiquen la màxima qualitat de les seves titulacions a escala internacional, com NEBEOP en l’àrea odontològica o EAEVE en Veterinària. Uns reconeixements que s’han vist avalats també amb les primeres posicions en rànquings com Forbes, O-Rànquing-BBVA i CyD en relació amb pràctiques internacionals, ocupabilitat i rendiment dels estudiants.