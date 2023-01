40.000 plats de caldo natural a llars vulnerables: la iniciativa de Gallo

La Federació Espanyola de Bancs d’Aliments (Fesbal), que coordina la xarxa dels 54 centres de distribució d’aliments al nostre país, intensifica aquests dies la seva labor amb les 7.500 entitats benèfiques amb les quals opera amb la finalitat de garantir la distribució d’aliments entre les persones que més el necessiten.

En un context d’augment continuat de la demanda que no ha cessat des de l’inici de la pandèmia, ara els bancs d’aliments associats a Fesbal han de fer front a la crisi que ha suposat la inflació generalitzada dels preus i el seu efecte directe en la cistella de la compra de les famílies.

Atesa aquesta emergència, Grup Gallo efectuarà la donació de 10.000 bricks de brou natural que es lliuraran en Bancs d’Aliments de tot el país, posant especial atenció a aquelles regions que estan acusant més l’onada de fred. La primera donació s’ha emportat aquest dijous, en la seu del Banc d’Aliments de Madrid, en el Col·legi Sant Ignasi, amb l’arribada del camió carregat amb prop de 3.000 bricks de brous naturals.

Amb aquesta acció, Grup Gallo va explicar que respon al compromís que la companyia manté “des de fa dècades amb les famílies d’aquest país”. “Un compromís de proximitat, especialment amb les persones més vulnerables, contribuint al seu benestar a través de l’alimentació. Creiem que un plat de sopa elaborada amb un brou nutritiu i de qualitat com el que elaborem a Gallo portarà a les llars la calidesa que moltes famílies necessiten en aquests dies”, va afirmar la directora de Màrqueting, Comunicació i Sostenibilitat de Grup Gallo, Noemí García.

La distribució s’efectuarà concorde a les prioritats que marqui Fesbal i tindrà en compte aquells bancs d’aliments situats a les regions espanyoles que acusin més la baixada de temperatures que ha portat l’onada de fred. El pla definit per Fesbal inclou els Bancs d’Aliments d’Àvila, Palència, Sòria, Zamora i Ponferrada, a Castella i Lleó.

Actualment, els Bancs d’Aliments de Fesbal estan cobrint les necessitats l més de 1,3 milions de persones que es beneficien de la distribució d’aliments. El subdirector del gabinet tècnic de Fesbal, Pedro Castaños, considera que “la conjuntura actual situa la xarxa de bancs d’aliments com una peça clau per a assegurar la resposta immediata al problema per a alimentar-se de manera adequada que sofreixen cada vegada més famílies al nostre país”.

En aquest sentit, i en el context de l’onada de fred que afecta el nostre país des de fa una setmana, “és indubtable que tothom pensa en un plat calent que ajudi a combatrà les baixes temperatures. Normalment, la necessitat d’aliments està vinculada a una situació d’escassetat de recursos que implica que, a més de faltar un plat adequat en la taula, tampoc es pugui connectar la calefacció en la llar. En aquest sentit, el fet de poder comptar amb donacions de productes com els brous de Gall s’adeqüen perfectament a la situació actua”, va explicar el portaveu de Fesbal.

En aquest sentit, des de la federació fan una crida a empreses i organitzacions “per a intensificar el compromís amb entitats socials que, com FESBAL des de fa gairebé 30 anys, lluiten per a fer més digna la situació de tantes persones que amb l’agreujament de la situació econòmica han de renunciar a aliments essencials. Tot això en un context de desaprofitament alimentari alarmant”, va indicar.

En el context d’aquesta onada de fred, Grup Gallo ha reforçat l’acció amb una segona donació amb World Central Kitchen (WCK). L’objectiu és contribuir a la capacitat de resposta davant situacions d’emergència climàtica en què està especialitzada aquesta ONG. “Ara estem amb una campanya de fred aquí, i no sols per la gent que és al carrer”, va advertir Pepa Muñoz, xef de WCK, “sinó també per moltes persones majors que no poden baixar a fer la compra i tenen una alimentació més tova. En aquesta situació -afegeix- el brou els dona vida”.

Pepa Muñoz va assenyalar que la baixada de temperatures d’aquests dies ha posat en alerta a infinitat d’organitzacions i associacions que estan requerint la distribució de menús, en els quals aliments com la sopa calenta, són ideals en les circumstàncies actuals. “Ara mateix, aquesta donació que rebrem per part de pastes Gall, ja té destí en diferents barris de Madrid que són bastant vulnerables”, va afegir.