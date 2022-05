El 33% dels espanyols no sap què és la insuficiència cardíaca

El 33 per cent dels espanyols no sap què és o en què consisteix la insuficiència cardíaca, una malaltia que, a Espanya, afecta a al voltant de 700.000 persones, segons una enquesta poblacional realitzada a Espanya per l’Aliança de Boehringer Ingelheim i Lilly, amb l’aval social de l’associació de pacients Cardioalianza. Aquesta iniciativa forma part de la campanya de conscienciació social ‘Anomena-ho Insuficiència Cardíaca, i actua ja!’, que té com a objectiu donar a conèixer entre la població general, pacients i el seu entorn més pròxim aquesta malaltia crònica. Tal com es desprèn del treball, el desconeixement sobre la insuficiència cardíaca està estès entre la població espanyola. Malalties com l’infart de miocardi o la hipertensió són més reconegudes que la insuficiència cardíaca, apareixent per davant en el rànquing de les malalties cardiovasculars que els espanyols consideren més freqüents.

En un terç dels casos, la raó per la qual coneixen la malaltia és perquè tenen un familiar o conegut que la pateix, mentre que un 10 per cent reconeix no haver sentit parlar de la insuficiència cardíaca amb anterioritat.

Ara bé, la falta d’informació d’aquesta malaltia entre els pacients dona lloc a una sèrie de mites o falses realitats sobre la malaltia i el dia a dia dels qui la sofreixen. El consum de cafè o te genera una certa controvèrsia, ja que 2 de cada 5 enquestats creuen que les persones amb insuficiència cardíaca han de deixar de consumir aquestes begudes.

No obstant això, les diferents guies publicades per la European Society of Cardiology (ESC) especifiquen la idoneïtat de portar una alimentació saludable, evitant els greixos i limitant el consum de sal, però sense desaconsellar el consum de cafeïna.

Un altre mite que destaca l’enquesta és que més de la meitat dels espanyols considera que la insuficiència cardíaca és més freqüent entre els homes. Encara que la incidència de nous casos d’insuficiència cardíaca és major en homes, la realitat és que aproximadament la meitat de pacients amb insuficiència cardíaca són dones, en part pel fet que la prevalença de la insuficiència cardíaca augmenta amb l’edat, i a la major longevitat de la dona.

Cansament i feblesa, dificultat per a realitzar activitat física i dispnea o dificultat per a respirar són els símptomes que els espanyols més identifiquen amb la insuficiència cardíaca i, per això, fer exercici i pujar escales són les dues accions que més enquestats considera que es veu obligat a deixar de fer un pacient amb aquesta malaltia.

Aquests símptomes porten a un total del 78 per cent dels enquestats a considerar que sofrir insuficiència cardíaca implica deixar de fer alguna activitat del dia a dia. Malgrat aquesta afirmació, només un 18,5 per cent repara en l’efecte psicològic i els problemes d’autoestima que aquestes limitacions poden tenir entre els pacients.

D’altra banda, el treball ha evidenciat que només el 16 per cent dels espanyols considera que hi ha suficient informació sobre la insuficiència cardíaca. El 76 per cent dels espanyols voldria rebre més informació sobre aquesta malaltia, i a la majoria li agradaria que fos a través de campanyes divulgatives, així com a través de major difusió per part dels mitjans de comunicació.