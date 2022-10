2Africa, el cable submarí de fibra òptica més llarg del món, arriba a Barcelona

Com a part del consorci 2Africa, Meta acaba d’anunciar l’arribada del cable submarí 2Africa a Espanya. 2Africa s’ha associat amb AFR-IX telecom per a dur a terme l’amarrament a la Barcelona Cable Landing Station situada a Sant Adrià de Besòs, a l’est de Barcelona. Amb 45.000 quilòmetres serà el cable submarí més llarg mai desplegat i donarà servei a aquelles comunitats que depenen d’Internet a l’hora de prestar serveis, des de l’educació fins a la sanitat i els negocis, “i tots experimentaran els beneficis econòmics i socials que es deriven d’aquesta major connectivitat”, va assenyalar la companyia.

Irene Cano, directora de Meta per a Espanya i Portugal, va assenyalar que “com a part del consorci 2Africa, anunciem l’arribada del cable submarí 2Africa a Barcelona. Els cables submarins estableixen les bases d’una Internet global, connectant persones i continents, i probablement exerciran un paper important en el desenvolupament actual d’Europa. 2Africa serà el cable submarí més llarg mai desplegat i servirà a aquelles comunitats que depenen d’Internet per a serveis com l’educació, la sanitat i els negocis”.

Norman Albi, director general de AFR-IX telecom, va manifestar que “estem encantats de començar a operar en la nostra estació amb 2Africa, un dels sistemes de cable submarí més importants. L’elecció d’aquest emplaçament és una mostra dels avantatges competitius de Barcelona com a punt d’aterratge clau al Mediterrani”.

Anunciat al maig de 2020, el cable submarí 2Africa està dissenyat per a oferir una connectivitat internacional a aproximadament 3.000 milions de persones, que representen el 36% de la població mundial i connecten tres continents: Àfrica, Europa i Àsia.

L’arribada d’aquest cable suposa la posada en marxa de la Barcelona Cable Landing Station, una iniciativa de AFR-IX telecom, companyia de telecomunicacions que ha invertit 10 milions d’euros en la construcció d’aquesta infraestructura i una de les empreses de telecomunicacions de més ràpid creixement segons el ‘Financial Times’.

La primera estació d’aterratge per a cables submarins internacionals de Catalunya té capacitat per a acollir fins a 8 cables de fibra òptica submarina en un termini de 10 anys. En 2024 també espera l’arribada de Medusa, el cable de fibra òptica submarina que també impulsa AFR-IX telecom i que serà el més llarg de Mediterrani (8.700 km).

Es tracta d’una infraestructura estratègica per a l’economia digital de tot el país, ja que es convertirà en un emplaçament alternatiu a Marsella, actualment saturada per elevat nombre de cables que allí aterren.

Cables submarins

Els cables submarins estableixen les bases per a una Internet global, connectant persones i continents, i probablement exerciran un paper important en el desenvolupament actual d’Europa. La millora de les comunicacions suposarà un benefici, tant per a consumidors com per a empreses: major capacitat i fiabilitat per a serveis com el teletreball, la difusió de televisió d’alta definició, els serveis d’Internet, les videoconferències i les aplicacions multimèdia avançades i de vídeo mòbil.