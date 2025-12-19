2026 consolidarà l’enfocament One Health com a pilar del sistema sanitari, segons UAX

La Universitat Alfons X el Savi incorpora l’enfocament One Health de manera transversal en les seves titulacions de l’àrea de Salut, amb continguts de Salut Sostenible, i ha posat en marxa noves iniciatives investigadores des de la Facultat de Veterinària. Segons va explicar, els recents brots de pesta porcina i grip aviària detectats a Espanya i en diferents punts del món posen de manifest la interdependència entre la salut humana, animal i ambiental. Una tendència que accelerarà la implantació de l’enfocament One Health, que promou una visió integral de la salut humana, amb els sistemes de producció i seguretat alimentària com a elements fonamentals de la salut.
Va assenyalar que els episodis de mortaldat massiva d’ocells per grip aviària registrats recentment a Espanya o els focus de pesta porcina, tenen un fort impacto sobre el sector de producció d’aliments. “La pèrdua massiva d’animals, les conseqüències econòmiques associades i la reducció de l’oferta per al consum humà, situen aquestes patologies animals en el centre de les estratègies de prevenció i resposta sanitària des d’una perspectiva One Health”.
Davant aquesta nova realitat, la presa de decisions, la vigilància epidemiològica, la recerca i la pròpia formació de professionals s’ha d’abordar de manera coordinada entre disciplines tradicionalment separades. Així, la col·laboració entre medicina, veterinària, les ciències ambientals i la biotecnologia serà clau en 2026 per al desenvolupament d’un sistema sanitari integral i robust, va afegir.
En aquest context, la Universitat Alfons X el Savi (UAX) ha incorporat ja l’enfocament One Health com un pilar fonamental de la formació dels seus professionals sanitaris. A través de continguts acadèmics, grups de recerca especialitzats i una estreta connexió amb l’entorn científic, clínic i professional de la indústria sanitària i agroalimentària, la universitat prepara als seus estudiants per a treballar en entorns complexos i interdisciplinaris on la salut humana no pot entendre’s de manera aïllada.
“Parlar de One Health ja no és una opció, és una necessitat. Els desafiaments sanitaris als quals ens enfrontem exigeixen professionals capaços d’entendre la salut des d’una perspectiva global, integrant el coneixement mèdic, veterinari i ambiental”, explica Aida Suárez, directora de One Health del Grup UAX i degana de la Facultat de Ciències Biomèdiques i de la Salut de UAX. “La nostra responsabilitat com a universitat és formar perfils preparats per a col·laborar i anticipar-se a l’hora de donar resposta a problemes que no entenen de fronteres ni de disciplines”.
“Cada vegada és més important parar esment a la producció i la seguretat alimentària com una peça clau de la salut, que té el seu inici en la labor dels professionals veterinaris encarregats de prevenir i cuidar de la salut animal”, assenyala Isabel Rodríguez, degana de la Facultat de Veterinària de UAX. “Formar veterinaris amb una visió One Health significa dotar-los d’eines per a treballar de manera coordinada amb altres professionals sanitaris i participar activament en la prevenció de futures crisis”.
A més, per a integrar la component ambiental de l’enfocament One Health, UAX ha incorporat enguany continguts específics de Salut Sostenible en totes les titulacions de l’àrea de Salut. D’aquesta manera, els futurs diplomats de UAX entendran quin és l’impacte del canvi climàtic en la salut mental, sabran com desenvolupar medicaments sostenibles o fins i tot dissenyar dietes saludables i respectuoses amb el medi ambient, entre altres aplicacions.
Per a reforçar el seu compromís amb la sostenibilitat, UAX es va incorporar el curs passat a la European Network for Climate and Health Education (ENCHE), una xarxa internacional recolzada per l’OMS per a impulsar el desenvolupament de coneixement en Salut Sostenible.
De cara a 2026, la consolidació de l’enfocament One Health marcarà l’evolució del sistema sanitari i de la formació dels professionals. UAX ha iniciat ja l’evolució del seu model formatiu per a adaptar-lo a aquesta nova realitat i anticipar-se a les necessitats de talent que tindrà el món en matèria de salut en els pròxims anys.
