200.000 persones descobriran com protegir-se del sol a la platja ISDIN

Més de 200.000 persones visitaran aquest cap de setmana la platja que ISDIN ha instal·lat en la plaça del Callao, en ple centre de la capital. La iniciativa, impulsada en col·laboració amb la Fundació Pell Sana de l’Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV), té com a objectiu conscienciar sobre la importància de la fotoprotección en l’època de l’any en la qual més exposats al sol estem, l’estiu.

Gràcies a aquesta original experiència, per la qual es podrà passar entre avui i demà dissabte, totes les persones que ho desitgin –previ registre en loveisdin.com– podran realitzar una revisió mèdica de la pell per a conèixer el seu estat i saber quines cures personalitzades s’han de dur a terme per a mantenir-la sana. “Amb aquestes revisions mèdiques volem detectar els riscos d’exposició al sol de cada persona, conscienciar i detectar lesions potencialment sospitoses que necessitin un seguiment”, explica el doctor Pablo de la Cova, vicepresident de la AEDV.

Segons la Fundació Pell Sana de la AEDV, en els últims quatre anys la incidència del càncer de pell ha augmentat un 40% i cada any es diagnostiquen més de 78.000 casos nous a l’any sol a Espanya. A pesar que actualment el melanoma és el càncer de pell amb menys incidència, des de la Fundació Pell Sana de la AEDV alerten que, si segueix la tendència actual, aquest tipus de càncer pot convertir-se en el segon tumor d’incidència global i el primer en el cas dels homes, per davant del càncer de còlon i el de pulmó.

“En ISDIN tenim un ferm compromís: volem erradicar el càncer de pell al costat de dermatòlegs, farmacèutics i milers de isdinlovers per a reduir el seu impacte a través de la prevenció, detecció precoç i tractament”, explica Juan Naya, CEO de ISDIN.

Per això, va dir que el laboratori duu a terme diferents accions relacionades amb la formació i la conscienciació, moltes d’elles dirigides als més joves, com la campanya de fotoprotección a les escoles que ja té gairebé 30 anys. “De petits és quan som més permeables a adquirir bons hàbits”, va assenyalar la doctora Georgina Logusso, Medical Màrqueting Manager en ISDIN, “de manera que hem de centrar-nos en els més petits per a intentar que aquests hàbits es consolidin”. I recorda que el melanoma, “que és el càncer de pell més greu, en part es deu a les cremades solars que hem sofert durant la infància”.

ISDIN també col·labora amb accions socials per a fomentar la salut de les persones més desfavorides. És el cas de les missions solidàries que una desena de dermatòlegs de diferents països han dut a terme a Moçambic per a ajudar a la població local amb albinisme. Està previst que a la fi d’any altres deu dermatòlegs es traslladin al país africà