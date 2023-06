Més de 14.000 nens han participat de la campanya escolar d’ISDIN

Més de 140.000 nens i nenes van participar enguany en la Campanya Escolar de Fotoprotección de ISDIN, que ha arribat a la seva 28a edició.

“Enguany hem tingut un èxit rotund amb la campanya escolar que realitzem amb la col·laboració de farmacèutics i dermatòlegs, ja que hem pogut transmetre la importància de la fotoprotección a molts més alumnes que en anys anteriors”, va destacar Cristian Garcia, Product Manager de Fotoprotección en ISDIN.

En concret, s’ha format a 146.100 alumnes i a més de 220 professors, i han participat 1.261 escoles de diversos països. Quant al personal que ha impartit aquestes formacions han estat més de 500 farmacèutics, 185 infermeres, 21 dermatòlegs i 13 empleats d’ISDIN.

L’objectiu d’aquesta veterana campanya és ensenyar als més petits de la casa la importància de protegir-se de sol i com han de fer-ho de la forma adequada. Tal com destaca la doctora Georgina Logusso, Medical Màrqueting Manager d’ISDIN, “és fonamental adoptar els bons hàbits en aquesta etapa perquè és quan som més permeables a adquirir bons hàbits. De manera que hem de centrar-nos en els més petits per a intentar que aquests hàbits es consolidin”. I recorda que el melanoma, “que és el càncer de pell més greu, en part es deu a les cremades solars que hem sofert durant la infància”.

Els nens tenen una pell més fràgil que els adults i molt vulnerable als raigs ultraviolats, ja que és més sensible i permeable, per la qual cosa la seva capacitat per a afrontar la radiació solar és menor. “Avui dia, prop del 39% dels nens es cremen a l’estiu, i aquestes cremades solars suposen un dels majors factors de risc per a l’aparició d’un melanoma”, explica la doctora Logusso.

“La prevenció, doncs, no ha de començar quan ja som adults, sinó des de la infància”, va afegir, perquè adoptar uns bons hàbits de protecció des que són petits els ajudarà a prevenir els efectes negatius de les radiacions solars, com a cremades, fotoenvelliment prematur o fins i tot càncer de pell.

Durant els 28 anys que porta activa la campanya, han participat més de 6 milions de nens i nenes, alumnes de les més de 10.000 escoles involucrades en la iniciativa. En les formacions han participat més de 6.000 professionals sanitaris, farmacèutics en la seva majoria, als quals en 2022 es va incorporar personal mèdic per a crear un equip sanitari multidisciplinari. Per a aquests professionals, iniciatives com la d’ISDIN ajuden al fet que la població en general doni més importància a la salut de la seva pell i a la protecció solar en concret.

Campanya

En completar la Campanya Escolar de Protecció Solar d’ISDIN, que consta de QUATRE passos, el centre rep l’acreditació de “Escola Fotoprotegida”.

El primer pas és la Formació al Professorat: breus càpsules de vídeo després de les quals els docents han de completar un qüestionari en línia per a demostrar els coneixements adquirits.

El segon pas és la Formació als Alumnes, que ofereix material didàctic sobre la pell i la protecció solar adaptat per a alumnes d’entre 5 i 11 anys.

Aquestes formacions es poden completar amb una Visita d’un professional sanitari que ofereix una xerrada als nens i nenes, però també als pares, mares i professors. A més, també s’ofereix material pedagògic per a facilitar la formació que dugui a terme el professional sanitari.

El quart pas és un Programa de Protecció Solar per al col·legi que consisteix en un manual de formació que ofereix als centres les pautes i recomanacions necessàries per a implementar polítiques de protecció solar integrades en els seus programes d’Educació per a la Salut.