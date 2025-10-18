080 Barcelona Fashion tanca la seva darrera jornada amb la quarta edició de 080 Reborn

La 36a edició de la Setmana de la Moda Catalana ha arribat al final consolidant-se com una plataforma de projecció internacional, amb l’assistència de més d’11.000 visitants i la participació de 978 professionals acreditats entre periodistes i creadors de contingut -139 internacionals-. A la seva última jornada, la 080 Barcelona Fashion va acollir la quarta edició de 080 Reborn, una proposta que valora la roba de segona mà i que s’ha convertit en un dels emblemes del certamen.
Organitzat per la Generalitat de Catalunya a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) del Departament d’Empresa i Treball, la desfilada de la 080 Reborn compta amb estilismes de Femín+Gilles, creats íntegrament amb roba recuperada de botigues vintage i centres de gestió tèxtil. Aquesta passarel·la posa l’accent en la reutilització, la circularitat i la sostenibilitat al sector tèxtil.
Aquest any, 080 Reborn, que té la col·laboració de l’Agència de Residus de Catalunya i el patrocini de Girbau Lab, ha presentat una col·lecció inspirada en la literatura i que fusiona el gòtic victorià amb una rebel·lió moderna, creant un contrast entre tradició i transgressió. Amb un estil fluid i eteri, dona una nova vida a peces de segona mà, combinant històries del passat amb noves formes d’expressió.
La segona part de la col·lecció s’ha centrat als anys seixanta i ha reinterpretat l’alta societat des d’una mirada sostenible i conscient. El luxe es barreja amb la imperfecció i l’esperit bohemi d’aquella dècada celebrant la llibertat, el pensament crític i la moda reutilitzada.