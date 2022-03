La RFEF haurà de pagar 2,1 milions per excloure Mediapro del concurs del VAR

La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha estat condemnada a pagar una indemnització de 2.125.369 euros a Mediapro pels danys i perjudicis causats després de cometre un abús de posició de domini en el concurs que la RFEF va convocar el maig de 2019 per adjudicar el Servei de Vídeo Assistència a l’Arbitratge (VAR).

El Jutjat Mercantil núm. 3 de Madrid ha determinat que les bases del concurs incloïen clàusules irregulars que beneficiaven directament un dels dos ofertants, una maniobra prohibida per l’article 2 de la Llei de Defensa de la Competència i per l’article 102 del Tractat Fundacional de la Unió Europea.

La sentència ha confirmat que les bases del concurs del VAR convocat per la RFEF el 2019 es basaven en criteris subjectius que adjudicaven el contracte a dit i que impedien el desenvolupament d’un procés competitiu.

Els plecs del ‘Concurs per a la prestació del servei d’assistència a l’arbitratge a través de vídeo i per a la posada a disposició dels equipaments tècnics necessaris per al servei’ redactats per la RFEF suposaven una manca de transparència i van ser dissenyats perquè el contracte s’adjudiqués a un operador concret, puntuant amb un major percentatge el nombre de competicions en què s’havia prestat el servei de VAR i sent irrellevant l’oferta econòmica i la qualitat tècnica.

L’oferta de Mediapro era la més avantatjosa i suposava un estalvi de gairebé 1 milió d’euros en comparació amb l’oferta guanyadora.

Mediapro va prestar els serveis de VAR durant tota la temporada 2018-19 de LaLiga Santander i de la Copa del Rei, sense cap incident tècnic i amb plena satisfacció dels seus gestors, segons va manifestar Carlos Velasco Carballo, expresident del Comitè Tècnic d’Àrbitres, en roda de premsa el 22 de maig de 2019 i en una carta adreçada als responsables de Mediapro. Actualment, el grup està prestant serveis de VAR en 17 competicions a tot el món amb està ben valorat per les corresponents lligues i federacions.

Un cúmul d’actuacions qüestionables

En els darrers mesos la RFEF ha acumulat una sèrie de sentències i multes que posen en dubte la gestió realitzada des dels seus òrgans directius. El gener del 2022 la RFEF va ser condemnada per abús de posició de domini després d’excloure Mediapro de l’adjudicació dels drets nacionals de la Copa del Rei per al cicle 2019-2022.

Això suposa una condemna a la RFEF a pagar Mediapro pels danys i perjudicis causats, que encara no han estat quantificats però que són també milionaris.

L’Agència de Protecció de Dades ha sancionat la Federació amb 200.000 euros per revelar dades d’una reunió mantinguda amb LaLiga i l’Associació de Futbolistes Espanyols. La RFEF va filtrar part dels àudios de la reunió a mitjans de comunicació sense el consentiment dels assistents. Aquest cúmul de sentències i multes a què la Federació ha de fer front resten recursos econòmics a un altre tipus d’activitats, com ara el futbol femení o el futbol base, que formen part de la raó de ser de la RFEF.

L’últim escull judicial que Luis Rubiales ha intentat superar aquest 2022 és una citació per declarar davant d’un jutge suís arran de les denúncies interposades per LaLiga i Mediapro per difamació per unes afirmacions efectuades en una reunió de la UEFA. També aquesta vegada es va conèixer el contingut de la reunió, i per tant de la presumpta difamació, per la filtració a la premsa de l’àudio.

El president de la RFEF estava citat a declarar a Suïssa el 23 de febrer passat, però la declaració es va ajornar, a petició dels advocats de Luis Rubiales, fins al 12 d’abril. El Grup Mediapro ha anunciat que continuarà prenent totes les accions legals que estiguin a les seves mans per evitar que es vulnerin els seus drets i es perjudiqui el futbol espanyol en l’adjudicació de contractes, segons el seu punt de vista.