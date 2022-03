El Reial Madrid i els problemes judicials posen en evidència Al-Khelaïfi

El president del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, embolicat en causes judicials i sense opcions a la Champions League, va perdre els papers després del xiulet final del partit que el seu equip va disputar aquesta setmana al Santiago Bernabéu i en què va quedar eliminat de la competició europea, segons han informat diferents mitjans.

Aquestes fonts indiquen que el dirigent qatarià va baixar de la llotja fins a una zona habilitada pel Reial Madrid per a l’equip visitant cridant i buscant el vestidor de l’àrbitre del partit, Danny Makkelie.

L’última derrota del projecte multimilionari de Qatar Sports Investments ha tornat a demostrar que al món de l’esport els diners no són sinònims d’èxit. Segons les informacions publicades, el dirigent qatarià va protagonitzar dues escenes en veure com es materialitzava un nou fracàs del club parisenc. Aquestes informacions indiquen que a la llotja d’autoritats es va saltar totes les normes de protocol cridant al final del partit.

A continuació, sostenen que acompanyat pel seu director esportiu i els seus guardaespatlles, Al-Khelaïfi es va dirigir als vestidors i asseguren que hauria amenaçat un empleat del Reial Madrid i que hauria trencat el banderí d’un dels àrbitres assistents.

La derrota al Bernabéu va ser la cirereta d’una setmana que havia començat amb mal peu per a l’empresari àrab. Dilluns, va haver de comparèixer davant el Tribunal Penal Federal de Bellinzola (Suïssa) a petició de la fiscalia de la Confederació helvètica, que l’acusa de tràfic d’influències i instigació a la gestió deslleial per part de l’exsecretari general de la FIFA Jerôme Valcke, i sol·licita 28 mesos de presó per a Al-Khelaïfi per l’adjudicació dels drets televisius de les Copes del Món de la FIFA de 2026 i 2030 al consorci qatarià BeIN Media Group.

A més d’haver admès una “relació amistosa des de fa anys” entre tots dos, Valcke s’hauria beneficiat durant 18 mesos d’una vil·la luxosa a Sardenya, adquirida per una societat vinculada a Al-Khelaïfi mesos abans de l’adjudicació per part de la FIFA dels drets televisius.

Un altre procés

Al marge d’aquest procediment, el màxim mandatari del PSG també es troba immers en un segon procés: la seva imputació per corrupció per part de l’àrea de delictes econòmics del Tribunal de París, que l’acusa d’un altre suborn actiu. En aquest cas, els beneficiaris de les presumptes pràctiques il·lícites haurien estat a l’expresident de la Federació Internacional d’Atletisme (IAAF), Lamine Diack, i el seu fill, que s’hauria embutxacat prop de 3,5 milions de dòlars procedents d’Oryx Qatar Sports Investments (Oryx QSI), companyia vinculada al fons QSI que també presideix Al-Khelaïfi.

Després de l’amistat forjada quan era tenista professional, quan va arribar a compartir parella a la pista amb el llavors príncep i actual emir, Tamim bin Hamad Al-Thani, Al-Khelaïfi es va convertir el 2005 en president de Qatar Sports Investments (QSI), la divisió esportiva del fons sobirà Qatar Investment Authority.

Des de llavors, Qatar s’ha convertit en un actor que ha revolucionat l’esport a nivell internacional amb els patrocinis de Qatar Foundation i Qatar Airways al FC Barcelona entre el 2010 i el 2017, el desembarcament de QSI al PSG el 2011, l’adjudicació del Mundial esmentat d’atletisme del 2017 a Doha, o la celebració d’infinitat d’esdeveniments internacionals més enllà de la Copa del Món de la FIFA (de la qual Al-Khelaïfi forma part del comitè organitzador). Entre ells, la darrera edició del Mundial de pàdel del mes de novembre passat a l’imponent Khalifa International Tennis and Squash Complex.

El rol d’Al-Khelaïfi com a amfitrió del torneig –també presideix la Federació de Tenis, Squash i Bàdminton de Qatar i la Federació Asiàtica de Tennis (ATF)–, va anar acompanyat d’un acostament amb la Federació Internacional de Pàdel (FIP) i la posterior creació d’un circuit alternatiu de la mà de QSI, que alguns actors implicats en aquest esport consideren que pot vulnerar el contracte en vigor entre els jugadors i World Padel Tour.

Entenen que, amb la seva entrada al món del pàdel, el ministre qatarià ha eliminat les bases de la “sòlida col·laboració”, escenificada en l’última visita del president de la FIP, Luigi Carraro, a les instal·lacions de WPT a Madrid i que és en perill la projecció internacional de la disciplina esportiva que ha registrat un creixement més ràpid en els darrers cinc anys.