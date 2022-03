LaLiga avisa Barça, Madrid i Athletic que l’acord amb CVC es igual per tots

El director general executiu de LaLiga, Óscar Mayo, defensa l’acord que han aconseguit amb CVC perquè garanteix “el creixement de LaLiga en els pròxims anys” i adverteix als clubs que no s’han adherit, Madrid, Barça i Athletic, que encara poden arribar a un acord amb CVC, “sempre que sigui en les mateixes condicions que la resta de clubs”.

En una entrevista que publica el diari As, Mayo defensa que l’aposta de LaLiga i 38 clubs (no estan Madrid, Barça i Athletic) pel Pla Impuls per a accelerar el seu creixement i l’acord que els uneix a CVC els pròxims 50 anys, a través del qual els clubs cedeixen el 9% dels seus drets de televisió a canvi d’una injecció de 1.994 milions.

Explica que “la injecció de 2.000 milions d’euros de manera controlada, estratègica i coordinada farà que el creixement de LaLiga en els pròxims anys estigui garantit. Creixerem en 4-5 anys el que haguéssim trigat en 20. Per això és tan important, fins i tot al mateix nivell que el control econòmic i la centralització dels drets audiovisuals. L’efecte és molt similar”.

Respecte a l’acostament del president del Barça, Joan Laporta a CVC, Óscar Mayo indica en l’entrevista que publica As que “no hi ha negociació”, ja que “els diners, el termini i el destí dels diners han de ser els mateixos”.

“El pacte de socis amb CVC”, afegeix, “diu que el fons no podrà fer cap acord amb cap club directe, però sí que reconeix que pot treballar amb els que no estan perquè ho estiguin, sempre que sigui en les mateixes condicions que la resta de clubs. I sempre que l’aprovi LaLiga. Els diners, el termini, la devolució i el destí (70% per a infraestructures, 15% per a deute i 15% per a massa salarial) és igual. El projecte té una sèrie de casuístiques que estaran analitzant, però no amb nosaltres. Insisteixo, les condicions són iguals per a tots. El projecte és el votat pels clubs. Tinc la sensació que el Barça el que feia, en el seu cas Ferran Reverter (ex CEO blaugrana), era signar el que li passava el Madrid. Quan estàs al Barcelona has de vetllar per la teva organització i tenir opinió pròpia”.

El director general executiu de LaLiga sosté que els clubs notaran aviat els beneficis de l’acord amb CVC i augura que “el salt real el veurem dins de 4-5 anys. En el cas dels clubs, hi ha una sèrie d’ingressos que començaran a veure’s en funció de com d’estratègics siguin els seus projectes i el temps que els porti. Es notarà en un o dos. LaLiga ja està realitzant projectes que ens generaran un revenue directe, però el més gran es veurà dins de tres”.

Defensa que la governança de la LaLiga no es cedeix amb aquest acord, ja que s’ha creat un Consell d’Administració de vuit membres. “LaLiga té cinc, ells dos i hi ha un independent. Tenim majoria i en cas d’empat, el vot de qualitat és nostre. Són un soci minoritari que aporta una visió i hi ha uns compromisos d’inversió amb ells. Hi ha un pla, però no es perd autonomia”, afirma.

Per això, considera que no tenen fonament les crítiques dels qui no s’han adherit a l’acord. “En el cas del Reial Madrid, ells han fet operacions amb fons molt similars. Ara l’estadi el trauran a una societat, cediran el 20% i, a més, segons sembla, cedint la gestió. Si ho fa un tercer està bé, però si ho fa LaLiga està malament. Cal ser seriosos”, insisteix.

“Hi ha hagut una obstinació a intentar parar el projecte costi el que costi”, agrega. “Es va amenaçar amb querelles i demandes penals perquè no continuéssim. Els clubs ho van aprovar i es va continuar. Després va haver-hi un atac mediàtic per a desacreditar-lo. Tampoc va funcionar. Ara han desestimat les mesures judicials. Estem contents”.