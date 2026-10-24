El restaurant de Barcelona que vol males ressenyes a Google Business: “És part del missatge”

El local en qüestió és el Sra. Dolores, un restaurant del barri de Sant Antoni a Barcelona. El seu xef, Mathieu Pérez, ha decidit desafiar el sistema de valoracions online amb una proposta tan provocadora com singular: demanar als seus clients que el puntuin malament a Google.
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Lluny de molestar-se, molts comensals han entrat en el joc i han deixat crítiques absurdes acompanyades de valoracions mínimes. L’objectiu no és fer mal al negoci, sinó posar en qüestió la lògica de les ressenyes digitals.
Un gest contra el sistema de ressenyes
Segons explica el xef, la seva decisió parteix d’una observació senzilla: els clients satisfets rarament deixen ressenyes, mentre que els insatisfets gairebé sempre ho fan. Això genera un biaix que pot perjudicar la imatge d’un local, independentment de la qualitat real de la seva proposta gastronòmica.
Amb aquesta acció, Pérez volia “subvertir” el sistema i mostrar fins a quin punt les estrelles de Google no reflecteixen necessàriament l’experiència global.
Les ressenyes que han aparegut al perfil del restaurant no han trigat a convertir-se en virals. Comentaris plens d’ironia, frases còmiques i valoracions de “una estrella” acompanyades de bromes han inundat la fitxa del local. El resultat és una mena de performance col·lectiva que barreja crítica social i humor gastronòmic.
El poder de Google i els seus algoritmes
El gest de Pérez també apunta a un element més profund: Google s’ha convertit en l’autèntic jutge de la reputació d’un restaurant. Per a molts usuaris, la primera decisió a l’hora de triar un lloc on sopar es basa en el número d’estrelles que apareix a la pantalla. Un 4,5 pot inspirar confiança; un 3,2 pot fer perdre clients abans fins i tot que provin el menjar.
Aquesta dependència de les valoracions digitals genera tensions en el sector. Molts restauradors viuen pendents de cada nova ressenya, conscients que una sola experiència negativa pot tenir un impacte desproporcionat. Al mateix temps, Google disposa de polítiques contra les ressenyes falses o manipulades, però detectar la intencionalitat darrere de cada comentari és gairebé impossible.
El debat sobre la tirania de les estrelles
La iniciativa del Sra Dolores reobre un debat recurrent: són justes les ressenyes digitals o distorsionen la realitat?. Experts en hostaleria recorden que el client descontent sol estar més motivat a escriure que el client satisfet. Això provoca que molts negocis tinguin una imatge pitjor del que realment ofereixen.
En altres països, ja hi ha hagut intents de boicot a plataformes similars, on grups organitzats han deixat centenars de crítiques negatives com a protesta. Aquestes pràctiques posen en evidència la fragilitat d’un sistema que, alhora que dona veu al consumidor, pot convertir-se en un arma de doble tall.
La pregunta de fons és si un número d’estrelles pot resumir tota l’experiència d’un local: l’ambient, el servei, el menjar i fins i tot la intenció artística o social darrere d’un projecte gastronòmic.
Performance artística o estratègia arriscada?
El que ha fet Pérez també es pot llegir com una performance artística. En un moment en què tot es mesura i s’etiqueta digitalment, demanar males notes pot ser vist com un acte de rebel·lia. Al mateix temps, el risc és evident: una allau de valoracions baixes pot espantar clients potencials que no entenguin el context i es fiïn només del número final.
A les xarxes socials, les reaccions han estat diverses. Alguns aplaudeixen la valentia del gest i celebren la capacitat de generar debat. Altres consideren que la jugada és massa arriscada i pot acabar passant factura al negoci. Entre els clients, però, sembla que predomina la complicitat: molts accepten l’humor i se sumen a l’experiment amb entusiasme.
Una invitació a repensar la confiança digital
El cas del Sra Dolores ens recorda que les estrelles de Google són només una part de la història. La confiança real entre client i restaurant es construeix al voltant de la taula, no darrere d’una pantalla. El gest del xef potser és radical, però obliga a mirar amb escepticisme un sistema que sovint dona més importància a un número que a l’experiència personal.
La propera vegada que triïs on sopar basant-te en Google Maps, et preguntes fins a quin punt confies en aquelles estrelles?
Potser darrere d’una puntuació baixa s’amaga una experiència sorprenent, una història de rebel·lia o simplement un restaurant que no vol jugar segons les regles.