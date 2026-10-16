L&#039;escapadeta
Una de les rutes més curioses de Catalunya: comença en un pont medieval, travessa cascades i acaba en un espectacular mirador
Pedro Corchado Fontserè
16/10/2026 09:27

Una humitat subtil t’abraça abans fins i tot que puguis veure res. És una mena d’avís, com si l’aire et confiés un secret que només descobriràs si avances sense pressa. I aleshores apareix el pont, serè i antic, com un guardià que observa els qui s’hi acosten. En aquell instant ja saps que el camí que tens al davant no serà qualsevol camí.

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El misteri que et crida abans de saber què és

La història comença abans del primer pas. Hi ha una atmosfera que t’embolcalla, una mena de crida silenciosa que et prepara per al que vindrà. El pont, modest però ple de memòria, es presenta com un umbral. Entre rius, ombres i pedra humida, tot sembla disposat perquè la curiositat t’obri el camí.

Pont de pedra i boca fosca

Quan creues aquesta estructura que sembla sorgida d’un altre segle, la sensació de viatge en el temps és inevitable. Davant teu s’obre un túnel curt, fresc, gairebé respirant. Avances i notes el lleu batec de l’aventura, com un impuls interior. I tan bon punt la llum torna a aparèixer, et rep l’aigua que llisca, la roca viva i la intuïció que aquest camí et sorprendrà en cada tram.

Pont de pedra on comesa la ruta del Torrent dels Abadals
Pont de pedra on comesa la ruta del Torrent dels Abadals

Ja gairebé ho intuïes, però falta encaixar la peça clau

Passages equipats al Torrent dels Abadals
Passages equipats al Torrent dels Abadals

Has sentit rumors d’una ruta que deixa sense alè, d’esglaons, escales i passages equipats que no són via ferrata però gairebé. Un lloc perfecte per a iniciats amb ganes de sentir adrenalina i natura en cada passa. La broma que és una ruta divertida no és exagerada: et farà riure, suar i somiar a parts iguals.

Estàs al Torrent dels Abadals

Aquesta experiència té nom i lloc: estàs al Torrent dels Abadals, a Castellbell i el Vilar, una ruta que uneix història, natura i diversió tècnica moderada. Perfecta per fer a l’estiu, quan el sol i l’aigua es combinen en una aventura única al cor de Catalunya.

Cascada del Torrent dels Abadals
Cascada del Torrent dels Abadals

L’essencial del camí

  • Comença al Pont Vell, vestigi medieval finament integrat en el paisatge.
  • Pasa per un túnel de roca curt però evocador.
  • Enfronta escales de fusta que salven salts i desnivells.
  • Avança per trams amb ganchos, cordes i passamans metàl·lics que donen seguretat però demanen atenció.
  • Acaba al Turó del Marquès, mirador amb vista sobre els cims i el perfil de Montserrat a l’horitzó.

Naturalesa, aventura i història, ben amanits

El que fa singular aquesta ruta és com equilibra tres ingredients difícils de combinar. És un recorregut natural creatiu, sense grans complicacions tècniques però amb prou emoció per activar-te. El pas del temps es percep en la pedra del pont, l’ombra de la vegetació i el so persistent de l’aigua.

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Una història que vibra en cada graó

Una anècdota que circula és la d’una parella que va fer el túnel amb els ulls tancats per afegir drama, i just en sortir, van esclafir en rialles ràpides. Altres parlen de la cal·ligrafia natural de la roca humida, d’un camí que sembla escrit per la muntanya.

Preparació feta a mida per a una jornada intensiva

  • Aproximació fàcil: aparcar a l’entrada del poble o arribar-hi en tren des de Barcelona.
  • Durada: entre 3 i 4 hores amb parades.
  • Dificultat: moderada, calçat antilliscant imprescindible.
  • Material recomanat: frontal, aigua, roba còmoda, potser guants lleugers per agafar-se.

Una recompensa panoràmica i emocional

El premi és el mirador natural del Turó del Marquès. Allà dalt, la vista de Montserrat pinta el cel com un mosaic geològic i espiritual. Et fa respirar profund i entendre que la ruta ha valgut cada esglaó.

Mirador natural del Turó del Marquès
Mirador natural del Turó del Marquès

Per a qui va pensada

  • Iniciats valents del senderisme que busquen reptes moderats.
  • Famílies amb adolescents que volen una experiència fora del comú.
  • Amants del paisatge que s’emocionen amb vistes cinematogràfiques.

Una reflexió íntima abans de tancar

Hi ha excursions que et canvien la mirada. Aquesta no és només un recorregut: és una lliçó de respecte pel paisatge, una experiència per viure a cada passa. Et fa adonar de com la natura pot ser juganera i ferma alhora, i com les pedres, quan es deixen mirar amb atenció, narren històries.

Paisatge al Torrent dels Abadals
Paisatge al Torrent dels Abadals

Somnia amb aquest camí, guarda’l com un record amable i carrega-hi la teva pròpia experiència, després de tot, les rutes més valuoses són les que et fan tornar amb ganes de repetir i compartir. Aquest camí t’espera. Porta curiositat i ganes de descobrir.

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