Pico Iyer, l’escriptor de viatges essencial, revela el final de cada viatge: «Ens perdem per trobar-nos»

Sabem que viatjar és sinònim de descobrir nous paisatges, cultures vibrants o simplement desconnectar de la rutina. Però, i si us diguéssim que el veritable viatge amaga una intenció molt més profunda, una revelació sobre nosaltres mateixos que la majoria ignora? Hi ha una raó oculta per la qual cada aventura ens transforma.
La majoria es concentra en la destinació final, però un dels grans pensadors moderns dels viatges ha desvetllat el secret definitiu del camí, una veritat que pocs arriben a comprendre realment. Aquest coneixement pot canviar la vostra manera d’encarar cada escapada, fent-la molt més significativa.
Estem parlant de Pico Iyer, l’escriptor de viatges considerat una autèntica icona, que va resumir aquesta paradoxa amb una frase viral i imprescindible que ha fet la volta al món: «Viatgem, primer, per perdre’ns; i viatgem, després, per trobar-nos». Aquesta sentència sacseja els fonaments de com entenem l’escapada, i ens convida a una reflexió profunda.
Fill de pares indis, Iyer va néixer a Oxford el 1957 i va créixer immers en cultures diverses, una experiència que va moldre profundament la seva visió del món. Després de passar per centres tan prestigiosos com Eton, Oxford i Harvard, va forjar la seva carrera com a escriptor i va col·laborar a la revista Time, una etapa que va marcar l’inici del seu recorregut professional. La seva vida és un mosaic de llocs tan distants com Cuba, la Xina o Etiòpia, i des del 1992 s’ha establert principalment a Nara, al Japó, on manté una relació especialment profunda amb el país.
La seva obra, incloent èxits com «Video Night in Kathmandu», «The Lady and the Monk» o «The Global Soul», no és una simple llista de llocs, sinó una exploració constant de les fronteres, la identitat i la complexa sensació de pertànyer a molts indrets alhora. Per a Iyer, el benefici estrella de viatjar no rau en veure el món per fora, sinó en alterar la nostra pròpia perspectiva sobre ell i, de manera crucial, sobre qui som nosaltres mateixos. És un viatge interior.
El viatge com a pèrdua: la clau inesperada
Pico Iyer insisteix que «perdre’s» no implica necessàriament extraviar-se en un mapa, ni quedar-se sense connexió a Internet (tot i que això pot ajudar). Significa, de fet, desprendre’s de les nostres referències quotidianes, d’aquesta bombolla de certeses que ens defineix: la feina, les obligacions, les rutines establertes i, sí, fins i tot la imatge que tenim de nosaltres mateixos. Quan aterrem en un lloc desconegut, tot allò que donàvem per fet es dilueix, i això, admetem-ho, pot ser incòmode, però és precisament aquí on rau el veritable truc.
No coneixem els carrers, potser ni l’idioma, ni els costums locals, i ens veiem obligats a observar abans d’actuar, a preguntar abans de donar res per suposat, i a acceptar que el nostre «normal» és només una opció més entre moltes. Aquesta incomoditat, segons Iyer, és el tresor ocult del viatge; ens força a mirar amb ulls nous el que crèiem conèixer i a adonar-nos que moltes de les nostres idees sobre el món són, en realitat, provisionals. Això no és un error, sinó una solució intel·ligent per expandir la nostra ment i la nostra visió.
El veritable viatge comença quan deixem anar el control i les nostres pors. Només aleshores ens adonem que allò que donàvem per inamovible era només una de les moltes possibilitats que teníem. És sorprenentment alliberador.
Desconnectar per reconnectar: el veritable «trobar-se»
Però perdre’s és només la meitat de l’equació. La segona part, igual d’imprescindible per a qualsevol viatger, és el «retrobar-se» amb un mateix. Loin del nostre entorn habitual, les etiquetes socials –la feina, la posició, la imatge que els altres tenen de nosaltres– es difuminen gairebé per complet. En un altre país o cultura, podem ser, simplement, una persona més amb una història encara per explicar, i aquesta sensació d’anonimat pot ser sorprenentment alliberadora i refrescant.
Iyer defensa que, quan ens despullem d’aquestes capes externes, se’ns obre la porta a parts de nosaltres mateixos que romanen ocultes en la rutina diària (i que ens neguem a veure). El viatge es transforma en un autèntic «espai de prova», un laboratori personal on podem alterar costums, explorar impulsos que normalment ignoraríem i despertar facetes adormides de la nostra personalitat. Potser no tornem sent persones radicalment diferents (qui ho fa?), però sí amb una mirada renovada sobre qui som i quin lloc ocupem al món, i això, amics, és un estalvi en teràpia que no té preu.
L’actitud que ho canvia tot: més enllà del turista
Una de les visions més desafiants i transformadores de Pico Iyer és que la distinció entre «turista» i «viatger» no depèn tant del lloc exòtic que visitem com de l’actitud amb què ho fem. El gran error que molts cometen és viatjar esperant que tot sigui idèntic a casa, buscant la comoditat de l’entorn conegut en lloc de la sorpresa i l’enriquiment del nou. Arribar amb prejudicis ens tanca moltes portes.
La veritable transformació no es produeix fins que acceptem que les coses no han de ser com a casa, ni tan sols similars (i ens costa, ho sabem). Quan abandonem aquesta expectativa, obrim la porta a una comprensió més profunda del món i de nosaltres mateixos, una connexió que les guies convencionals simplement no poden oferir. Aquesta és la solució definitiva per a una experiència autènticament enriquidora i plena de sentit.
En un món on la sobreinformació i la velocitat ens empenyen a viure en una constant superficialitat, la filosofia d’Iyer esdevé més imprescindible que mai. És un recordatori potent que el viatge no és només una fuga, sinó una immersió profunda en el nostre interior, una oportunitat per desconnectar i reconnectar. Aquest secret no és només per a escriptors o filòsofs, és per a tu, per a nosaltres, per a qualsevol que busqui alguna cosa més en la vida. No perdem l’oportunitat única d’aplicar aquestes lliçons tan valuoses.
Entendre que cada viatge és, en el fons, una oportunitat per despullar-nos i redescobrir-nos, és el coneixement més valuós que et podries endur avui. Ara ja tens la clau per a un viatge que va molt més enllà de la postal perfecta. I tu, ja saps on vols anar per perdre’t una mica?