L&#039;escapadeta
“Els museus t’esperen” continua a Barcelona amb propostes virtuals i visites per només 1 €
Pedro Corchado Fontserè
11/11/2026 11:37

La cultura pot ser una finestra que s’obre cap al passat i cap a la comunitat, si sabem on mirar. Quan l’edat facilita l’atenció i el temps, els museus poden esdevenir punts de trobada, memòria i conversa. Aquesta nova edició d’una iniciativa municipal ho fa possible amb passes virtuals, trobades tangibles i preus simbòlics.

Et pot interessar

Cultura que es veu i se sent

Quan els horaris deixen de ser una urgència, la ciutat es fa més amable, cada museu és una finestra per descobrir. Aquesta iniciativa apropa la memòria col·lectiva als qui tenen emocions i temps per gaudir-la.

Un programa accessible i pensat per a tu

Barcelona va inicia la cinquena edició del programa “Els museus t’esperen”, que s’adreça a usuaris dels casals de gent gran i de VinclesBCN. Va començar a l’octubre i s’allarga fins al juny del 2026, amb unes 80 activitats repartides en 38 museus: 19 dins la ciutat i 19 a municipis propers.

Aquestes inclouen tallers, visites temàtiques, jocs de memòria i trobades virtuals que promouen participar i compartir. Les visites virtuals són gratuïtes, i les presencials tenen un preu simbòlic de 1 a 5 €.

Llista de museus participants

A continuació, trobes la relació dels museus inclosos en aquesta nova edició:

  • Museu Nacional d’Art de Catalunya
  • Recinte Modernista de Sant Pau
  • El Born Centre de Cultura i Memòria
  • Museu d’Història de Barcelona
  • Museu Etnològic i de Cultures del Món
  • Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes
  • Museu de la Música
  • Castell de Montjuïc
  • Museu del Disseny (DHub)
  • Museu Frederic Marès
  • Palau Güell
  • Museu Marítim de Barcelona
  • Fundació Joan Miró
  • Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
  • Fundació Museu Picasso
  • Fundació Antoni Tàpies
  • Museu Olímpic i de l’Esport
  • Museu Episcopal de Vic
  • Museu del Ferrocarril de Catalunya
  • Museu Centre del Romànic de la Vall de Boí
  • Museu del Càntir d’Argentona
  • Centre d’Interpretació i Jaciment El Camp de les Lloses (Tona)
  • Museu de les Mines de Cercs
  • Museu Marès de la Punta (Arenys de Mar)
  • Museu de Granollers
  • Museu Arxiu Municipal de Calella
  • Museu Municipal de Montcada
  • Casa Museu Verdaguer (Folgueroles)
  • Museus de Sitges
  • Museu de Terrassa
  • Museu Torre Balldovina (Santa Coloma de Gramenet)
  • Museu de Martorell – L’Enrajolada

Dates: octubre 2025 a juny 2026

El cicle es va iniciar al mes d’octubre i s’estén fins a finals del curs cultural del 2026. És una continuïtat que aporta estabilitat i confiança per planificar amb antelació i garantir millor organització.

Una aposta per la cultura per a tothom

Aquest programa posa en valor que la cultura no té edat, sinó ganes. És un espai per retrobar-se, fer-se preguntes i parlar d’art, història i records. Les persones grans troben enemorament, visió, conversa i comunitat. Tot per menys de 5 € o des del sofà, gratis.

Barcelona Museus

Més notícies
Notícia: El xef mític d’elBulli aposta per una cerveseria a Barcelona amb tapes de sempre i sabor d’autor
Comparteix
L’antic mà dreta de Ferran i Albert Adrià obre a la Diagonal de Barcelona Seis Cuarenta, una cerveseria que reivindica les tapes de tota la vida amb tècnica, producte i personalitat pròpia. Un retorn conscient a la senzillesa ben feta que ja ha conquerit la part alta de la ciutat.
Notícia: El bar més emblemàtic del Born reobre a Barcelona 100 anys després amb les seves tapes més clàssiques
Comparteix
El Bar Mundial recupera la seva essència marinera i torna a ser un punt de trobada essencial al Born després de quatre anys tancat.
Notícia: La torre més fotografiada de Barcelona compleix 20 anys i gairebé ningú en sap el nom real￼￼￼
Comparteix
El gratacel que va revolucionar l’skyline de la ciutat celebra dues dècades d’història convertit en icona popular i arquitectònic.
Notícia: El cor medieval de Barcelona: el Barri Gòtic, un dels conjunts més grans del món
Comparteix
Barcelona té una ànima que no es pot entendre sense endinsar‑nos en el seu cor medieval i en ell ens espera el Barri Gòtic que visitarem avui.

Comparteix

Icona de pantalla completa