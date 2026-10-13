El poble càntabre que els Javis van triar per a ‘La bola negra’: un enclavament de natura pura i romànic intacte

Cansat de trobar-te sempre les mateixes cares, les mateixes botigues de souvenirs i les mateixes cues interminables quan intentes desconnectar? El viatge modern s’ha convertit massa sovint en una rèplica, una experiència prefabricada que ens allunya de l’autèntica essència del lloc. Però, què passaria si et diguéssim que encara existeixen racons capaços de frenar el temps?
Hi ha un secret amagat a Cantàbria, un lloc tan pur que fins i tot el cinema d’autor ha sucumbit als seus encants. Un enclavament que, malgrat ser ara l’escenari d’una de les produccions més esperades, conserva una bellesa gairebé oblidada, una que ja no pensaves que trobaries. Però, quina és aquesta joia que els Javis, els visionaris directors de ‘La Veneno’ o ‘Paquita Salas’, han escollit per a la seva nova pel·lícula?
Parlem de Lafuente, una petita aldea del cor càntabre que ha estat l’elecció definitiva per a ‘La bola negra’, el nou projecte de Javier Calvo i Javier Ambrossi. Aquesta localitat, ubicada a la vall de Lamasón, a l’oest de Cantàbria, és molt més que un simple poble: és una declaració d’intencions contra la massificació. Amb les seves muntanyes majestuoses, praderies verdes infinites i boscos frondosos, ofereix una experiència que no té preu.
El cor rural que va seduir el cinema
La seva arquitectura tradicional, amb cases de pedra que s’integren perfectament al paisatge, i una església romànica que ha resistit el pas de molts segles, fan de Lafuente un destí imprescindible. És l’alternativa perfecta per a aquells que busquen una escapada allunyada dels grans nuclis turístics, un lloc on el temps sembla haver decidit avançar a un ritme més lent, gairebé a l’antiga. (Nosaltres també busquem això, ho sabem).
El caràcter rural d’aquestes petites poblacions de muntanya, amb els seus camins serpentejants entre finques ramaderes i els sostres tradicionals, dibuixa un escenari que, literalment, ja és cinematogràfic per si mateix. Aquesta autenticitat tan palpable és precisament el que ha captivat els equips de rodatge, convertint Lafuente en una nova icona cultural. Una prova que, a vegades, el major dels luxes és la senzillesa.
Però si hi ha una peça central en el patrimoni de Lafuente, aquesta és, sens dubte, la Església de Santa Juliana. Construïda al segle XII, és un dels exemples més fascinants del romànic rural càntabre, un testimoni viu d’una època passada. La seva senzillesa arquitectònica es combina amb un estat de conservació espectacular, permetent-nos admirar elements originals que han arribat intactes fins avui.
Jo vaig buscar la pau, i la vaig trobar en un lloc on cada pedra et narra una història mil·lenària.
El temple, amb una única nau i una capçalera semicircular, segueix les línies mestres de les petites esglésies romàniques del nord peninsular. La seva portada, adornada amb arquivoltes i capitells esculpits amb mestria, és una joia oculta que captiva la mirada. Aquesta església, reconeguda com a Bé d’Interès Cultural, subratlla la seva importància dins del vast patrimoni històric de la comunitat autònoma.
Més enllà del plató: natura pura i rutes inoblidables
Més enllà de la seva església i del seu recent viral protagonisme cinematogràfic, Lafuente és la porta d’entrada a un dels paisatges menys massificats de Cantàbria. La vall de Lamasón es presenta com un llenç viu de laderas cobertes de vegetació exuberant, petits cursos d’aigua cristal·lina i muntanyes imponents que emmarquen cada nucli de població. És la solució ideal per als amants de la natura.
La seva proximitat als Picos de Europa i a la vall del Nansa obre un ventall de possibilitats per organitzar rutes a través de carreteres secundàries, explorar altres aldees que mantenen la seva essència tradicional i gaudir de miradors naturals que et deixaran sense alè. La tria de Lafuente per part dels Javis ha posat el focus en un racó que concentra història, patrimoni i natura en poques, però inoblidables, carrers.
Aquesta tendència de buscar l’autenticitat, la calma i els paisatges verges, lluny de la marabunta turística, és cada vegada més forta. Lafuente s’erigeix com un estendard d’aquesta nova manera de viatjar, oferint una experiència genuïna i una connexió amb l’essència més pura de Cantàbria. Un destí que abans només era conegut pels locals, i que ara pots descobrir tu mateix.
No hi ha gaire temps per dubtar-ho. Llocs com Lafuente, que combinen aquesta riquesa històrica i natural amb la calma rural, són cada vegada més difícils de trobar. La seva aparició a la gran pantalla sens dubte obrirà les portes a la curiositat de molts, i potser canviarà la seva aura de poble tranquil i secret. Aprofita l’oportunitat d’explorar aquesta Cantàbria més rural abans que es converteixi en la nova tendència de moda.
Has fet una decisió intel·ligent llegint això. Ara saps on trobar la teva pròxima gran escapada. Estàs preparat per desconnectar de debò i connectar amb la bellesa d’un lloc on el temps es deté?