San Sebastián de La Gomera: la villa canaria donde Colón rezó antes de zarpar al Nuevo Mundo en 1492

Imagina que estás a las puertas de una hazaña que cambiará el mundo, con el corazón lleno de incertidumbre y el alma buscando una última esperanza. Así debió sentirse uno de los personajes más trascendentales de la historia antes de hacer lo imposible. Hablamos de aquel último refugio de fe antes de lanzarse a lo desconocido, un punto donde el pasado y el futuro de la humanidad se cruzaron para siempre. Es una sensación que pocas veces experimentamos en nuestra vida cotidiana.

Foto: Oliver Raupach / CC BY-SA 2.5 / Wikimedia Commons

Y el secreto de ese lugar no es un mito, sino una realidad tangible, un puerto que hoy aún guarda sus murmullos. Pero, ¿dónde fue exactamente ese último aliento antes de la grandeza? La respuesta es una villa canaria, y su historia te cautivará más allá de cualquier expectativa.

Nos adentramos en San Sebastián de La Gomera, la capital de una isla que fue testigo mudo del viaje más audaz de todos los tiempos. Aquí, Cristóbal Colón hizo su última escala europea antes de zarpar hacia el Nuevo Mundo en 1492, un punto de no retorno que marcaría un antes y un después. (Sí, nosotros también alucinamos con la carga histórica que respira cada calle de esta joya insular).

Esta villa, declarada Bien de Interés Cultural en 2004, no solo fue el puerto donde el genovés atracó por última vez, sino que se dice que llenó sus barcos con agua del célebre Pozo de la Aguada, en la Casa de la Aduana. De hecho, regresó dos veces más, consolidando su conexión con este lugar imprescindible en la historia de los descubrimientos. El urbanismo del centro de la villa se ha mantenido tan fiel al trazado original que es un auténtico viaje en el tiempo, un hecho casi milagroso tras siglos de historia e incluso saqueos que podrían haberlo borrado todo.

Puedes recorrer las mismas calles que pisó Colón, observando las fachadas planas y encaladas que apenas se interrumpen por los balcones históricos, como los de la Casa del Conde o la Casa de los Quilla. La Carrera Real, que conecta el puerto con el corazón histórico, es la espina dorsal que unía el poder señorial con el religioso, desde la Casa Condal hasta la Plaza Mayor. Esta calle, más estrecha y menos ostentosa de lo que su nombre sugiere, te lleva directamente al epicentro de aquella época crucial, haciéndote sentir parte de esta historia viva. (Una oportunidad única para sentir la historia bajo los pies, literalmente).

Esta ruta colombina se completa con la imponente Torre del Conde, una fortaleza del siglo XV que se alza como testigo de un pasado de defensa y poder, visible desde muchos puntos de la costa. Pero el verdadero punto neurálgico de la devoción y, según la tradición, de la última oración de Colón, es la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, el corazón espiritual de San Sebastián de La Gomera.

La última oración: un punto de inflexión

La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es mucho más que un templo; es una cápsula del tiempo que resume la historia de la isla, desde sus inicios hasta nuestros días. Comenzó como una modesta ermita de barro y piedras, y hoy luce una combinación armoniosa de los estilos mudéjar, gótico y barroco, un auténtico compendio de arte. En 2024, fue declarada también Bien de Interés Cultural, asegurando su protección y conservación para las futuras generaciones y confirmando su valor excepcional.

La tradición oral sitúa aquí a Colón orando el 6 de septiembre de 1492, justo antes de lanzarse a océanos ignotos, guiado por un error de cálculo que hacía el diámetro de la Tierra mucho más pequeño. Es fácil imaginar la escena: la quietud de la iglesia, la solemnidad del momento, la incertidumbre del futuro que tenía por delante. Esta historia, si bien oral, no ha sido desmentida y añade una capa de misterio y fascinación a la villa, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante.

En San Sebastián de La Gomera sentimos el peso de la historia, la última parada antes de que el mundo cambiara para siempre. Es una sensación que te atraviesa el alma y te hace reflexionar sobre nuestro propio camino.

En el interior de la iglesia, la nave central conserva la planta primitiva que ordenó levantar Hernán Peraza el Viejo, autoproclamado rey de las Canarias, en un claro ejercicio de poder. El techo, un impresionante artesonado mudéjar, revela la conexión artística de la villa con el mundo exterior, mientras que los retablos de madera pintada de estilo renacentista, con el Gran Retablo del siglo XVII y un Cristo crucificado de Luján Pérez, hablan de devoción y arte. Incluso hay una Virgen policromada que cruzó el océano desde Flandes, un verdadero tesoro artístico que testimonia las rutas comerciales de antaño.

Más allá de Colón: el espíritu indomable de La Gomera

Pero la historia de San Sebastián de La Gomera no se detiene con Colón. La villa también fue el escenario de otra hazaña heroica, esta vez de resistencia e ingenio. En la Capilla del Pilar de la iglesia, encontramos un fresco que recuerda el asalto fallido del inglés Charles Windham en 1743. Los británicos, con 350 soldados, esperaban una victoria rápida para saquear la rica villa comercial, subestimando la tenacidad local. Pero no contaron con el ingenio de los habitantes locales.

Los gomeros utilizaron el Silbo Gomero, un lenguaje silbado que es hoy Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, para coordinar la resistencia de peñasco en peñasco, creando una red de comunicación inexpugnable que desconcertaba a los invasores. Este sistema de comunicación tan particular permitió derrotar a los invasores el 1 de junio, demostrando el espíritu indomable y la cultura única de la isla, un auténtico truco de supervivencia. Es un recordatorio definitivo de cómo la tradición y el ingenio pueden superar una fuerza superior, incluso cuando todo parece perdido.

Esta mezcla de fe, arte y resistencia hace de San Sebastián de La Gomera un lugar imprescindible para cualquier amante de la historia y la cultura, un destino que realmente resuena. No es solo un pueblo bonito, sino un libro abierto que cuenta capítulos fundamentales de nuestra historia colectiva. Nuestro patrimonio común se enriquece con cada paso que damos por estas tierras cargadas de leyenda e historias sorprendentes.

Cada cinco años, la villa se transforma con la Bajada Lustral, una procesión marítima donde la imagen de la Virgen de Guadalupe, patrona de La Gomera, recorre la isla y es acogida en la iglesia. Esta celebración, que atrae multitudes de curiosos y devotos, es un evento que reafirma la identidad y la fe de los gomeros. Tendrás que esperar hasta 2028 para presenciar esta impresionante muestra de devoción y cultura, pero ya sabes que valdrá la pena la visita.

Esta villa canaria te espera con sus historias, sus calles antiguas y el eco de grandes logros. Es una solución perfecta para aquellos que buscan un viaje con alma, uno que te conecte con el pasado de manera real y palpable, que te haga sentir la historia bajo la piel. Pero no es solo el pasado: es la vitalidad de un presente que celebra sus raíces con orgullo y fiesta. Un viaje hasta aquí es una inmersión que no te puedes perder si buscas una experiencia auténtica.